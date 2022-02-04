Железнодорожный перевозчик “Укрзализныця” работает над улучшением качества услуг. Пассажиры в Украине скоро смогут путешествовать в комфортных условиях с современным сервисом. Укрзализныця показала новые пассажирские вагоны

В компании “Укрзализныця” показали новые пассажирские вагоны производства ПАО “Крюковский вагоностроительный завод”, полученные перевозчиком 31 января 2022 года. Пять новых купейных вагонов оборудованы системами видеонаблюдения и сигнализацией дверей. Новые вагоны руководство Укрзализныци решило включить в состав поезда №15/16 Харьков – Рахов. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Стоит отметить, что это не все пассажирские вагоны, поставки которых ожидает Укрзализныця. ПАО “Крюковский вагоностроительный завод” готовит новую партию купейных пассажирских вагонов, которые были заказаны и оплачены из госбюджета в 2021 году. Постепенно УЗ будет пополнять свой подвижной состав новыми современными вагонами.

Новые пассажирские вагоны

Все новые вагоны оснащены системами наблюдения в общей зоне, кондиционерами, сигнализацией дверей купе, кулерами с питьевой водой, вакуумными туалетами, индикаторами занятости и кнопкой вызова проводника.

В купе увеличен объем багажного отделения, у каждого места установлены розетки и USB-порты. Для пассажиров с маленькими детьми в новых вагонах “Укрзализныци” предусмотрены пеленальные столики.

Для повышения степени комфортности изготовитель внес ряд изменений в обустройство вагонов изнутри. Так, для пассажиров с нарушениями зрения в купе добавлены контрастные маркировки. Освещением в вагоне можно будет управлять с помощью специального пульта, а кнопки слива в туалетах сделали бесконтактными.