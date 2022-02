Новая учебная дисциплина в украинских университетах – какой предмет будут преподавать

В семи университетах Украины вводится новая учебная дисциплина. Вводится первый интерактивный курс для соискателей высшего образования от украинского продуктового IT-бизнеса «Создание и развитие ИТ-продуктов» начинает внедряться в ведущих университетах страны

Об этом сообщает пресс-служба МОН, пишет «Я и Закон», передает NNS

«Мы стремимся, чтобы система высшего образования Украины становилась конкурентоспособной на Европейском пространстве высшего образования, а также важно развивать сферу информационных технологий как передовую отрасль современности», – отметил первый заместитель Министра. образования и науки Андрей Витренко.

Учебный курс разработан в рамках сотрудничества Министерства образования и науки с общественной организацией Product IT Foundation for Education (PFE). Его внедрение в высших учебных заведениях будет способствовать профориентации студентов в продуктовом IT, развитию у них предпринимательского мышления, наработке навыка принимать самостоятельные решения и усилению практической составляющей образовательного процесса.

В пилотном проекте примут участие 7 украинских вузов

Национальный университет «Черниговская политехника»;

Национальный университет «Одесская юридическая академия»;

Киевский национальный университет строительства и архитектуры;

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»;

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;

Национальный авиационный университет;

Государственный налоговый университет.

Благодаря обучению на курсе, студенты экономических и технологических специальностей получат знания и мотивацию для дальнейшего развития в IT-сфере и создания собственных IT-продуктов. Курс будет включать в себя интерактивные занятия, лекции от практиков, менторскую поддержку, блоки микрообучения, технику кейс-метод и опыт современных украинских компаний. Также будут задания на LMS-платформе (система для комфортного дистанционного обучения). Студенты, успешно овладеющие курсом, получат сертификаты.

В ходе пилотного внедрения в ЗВО будут созданы рабочие группы. В их состав войдут представители МОН, Минцифры, ЗВО, партнеры программы и студенчества. Будет определен преподаватель-координатор, в рамках дисциплины которого будет изучаться курс. Преподаватели, вовлеченные в пилотный проект, пройдут соответствующее обучение. Программа курса будет усовершенствована в соответствии с отзывами студентов и преподавателей, которые они предоставят во время и после завершения обучения. По результатам апробации с сентября 2022 года курс будет преподаваться на постоянной основе в более чем 50 университетах.

Справка.

Product IT Foundation for Education (PFE) – объединение ведущих ИТ-компаний, бизнесов, фондов для развития ИТ-предпринимательства в Украине через образовательные инициативы.

В Украине у школьников будут формировать базовые военные навыки – новый предмет в школах