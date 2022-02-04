Какие области под угрозой введения локдауна – ситуация с COVID-19

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. Большинство областей в “оранжевой” зоне. 13 областей под угрозой введения локдауна

В “красной” зоне карантина – Ивано-Франковская и Ровенская области. В “желтой” – Полтавская и Кировоградская. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина.

Под угрозой введения локдауна Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая области.

Ранее Кабинет министров расширил сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы “еПоддержка”.

Список сфер деятельности и кодов категории продавца дополнен новой сферой – лекарственные средства.

При этом лица от 60 лет смогут приобрести на “ковидную” тысячу как рецептурное, так и безрецептурное лекарство. Кроме пенсионеров, лекарство на “1000 от Зеленского” смогут приобрести инвалиды 1 группы.

Несовершеннолетние смогут получить тысячу гривен за COVID-вакцинацию

Вакцинированные бустерной дозой подростки смогут получить дополнительные 500 гривен через «Дию»