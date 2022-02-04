Как оформить цифровую карту «еПоддержка» для подростков через Приватбанк

Цифровые карты «еПоддержка» для подростков – как оформить и получить «ковидную тысячу» детям от 14 лет

ПриватБанк приступил к оформлению специальных цифровых карт “еПоддержка” для граждан Украины от 14 лет, карты оформляются подросткам, имеющим “зеленый” COVID-сертификат в приложении “Дия”. Об этом сообщает пресс-служба банка. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Украинские новости.

По данным пресс-службы, подростки, являющиеся клиентами банка, смогут открыть карту в мобильном приложении Приват24. Для этого нужно зайти во вкладку “Кошелек”, нажать меню “Добавить” и выбрать карту “еПоддержка”. Для зачисления денег нужно перейти по ссылке в приложение “Дия” и подать заявку на выплату пособия на карту ПриватБанка.

Если у подростка нет карты ПриватБанка, ему необходимо пройти идентификацию в отделении ПриватБанка, имея при себе ИНН и паспорт гражданина или паспорт гражданина Украины для выезда за границу. После этого необходимо зарегистрироваться в Приват24 и оформить карту еПоддержки.

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