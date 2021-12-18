Как избежать изжоги в ходе праздничного застолья?

Врач Зои Уильямс рассказала, каким образом можно избежать изжоги в ходе праздничного застолья

Подобное негативное проявление способно лишить удовольствия в торжественные дни вследствие дискомфорта. Врач дает советы, как избежать изжоги. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Новости Ю.

Большинство людей сталкиваются с проблемой изжоги в период праздников, так как застолья с обилием разнообразных блюд приводят к перееданию. В ряде случаев употребляются продукты с высоким содержанием жиров и сахара.

Их много в сырах, шоколаде и тортах. Данные продукты, съедаемые в больших количествах, усиливают проблему. К тому же, пища в желудке смешивается с алкоголем.

Особенно нежелательно употреблять большие дозы спиртного с острой пищей, так как возможна изжога. Статистика показывает, что в среднем за праздничным столом люди употребляют не менее 5000 калорий, что в несколько раз превышает калорийность блюд, съедаемых в обычные дни.

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