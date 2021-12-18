Накануне новогодних праздников Укрзалізниця назначила еще 6 дополнительных поездов

Среди них – из столицы в Херсон, Одессу и Львов. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте 24travel.

Публикуем полный список 6 дополнительных поездов на Новый год и Рождество, которыми вы можете воспользоваться с 31 декабря.

Полный список

№266/265 Киев – Херсон, отправка с Киева и Херсона 31 декабря;

№222/221 Херсон – Киев, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;

№123/124 Киев – Одесса, отправление из Киева 31 декабря, из Одессы – 1 января.

№239/240 Киев – Ужгород, отправление из Киева с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибытие в Ужгород в 12:09.

В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45.

В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45. №170/253 Киев – Харьков, отправление из Киева 31 декабря в 13:50 и прибытие в Харьков в 22:20.

В обратном направлении поезд будет отправляться 31 декабря в 23:29, в Киев поезд будет прибывать в 8:28.

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