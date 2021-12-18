Накануне новогодних праздников Укрзалізниця назначила еще 6 дополнительных поездов
Среди них – из столицы в Херсон, Одессу и Львов. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте 24travel.
Публикуем полный список 6 дополнительных поездов на Новый год и Рождество, которыми вы можете воспользоваться с 31 декабря.
Полный список
- №266/265 Киев – Херсон, отправка с Киева и Херсона 31 декабря;
- №222/221 Херсон – Киев, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;
- №123/124 Киев – Одесса, отправление из Киева 31 декабря, из Одессы – 1 января.
- №239/240 Киев – Ужгород, отправление из Киева с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибытие в Ужгород в 12:09.
В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45.
- №170/253 Киев – Харьков, отправление из Киева 31 декабря в 13:50 и прибытие в Харьков в 22:20.
В обратном направлении поезд будет отправляться 31 декабря в 23:29, в Киев поезд будет прибывать в 8:28.
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