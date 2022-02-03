Адвокат требует признать “днепровского стрелка” Рябчука потерпевшим

Адвокат “Днепровского стрелка” Артемия Рябчука требует признать его потерпевшим. По словам правозащитника Игоря Степанова, солдат, устроивший кровавую бойню в Днепре, сожалеет о совершенном

Адвокат заявил, что права “Днепровского стрелка”, когда тот служил в воинской части 3021, были нарушены. Рябчук раскрыл следователям и своему правозащитнику информацию, которая должна изменить рассмотрение дела. Степанов требует, чтобы солдат признали потерпевшим. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Курс Украины.

“Не считаю правильным рассказывать то, о чем он говорил мне и следствию. Это может в какой-то мере навредить. Отвечая на вопросы после заседания, где избирали меру пресечения, я сказал: все то, что он дал в своих показаниях, должно расследоваться в другом уголовном производстве, в отношении должностных лиц воинской части. Я подал заявление о внесении в ЕРДР данных о том, чтобы было открыто производство по четырем статьям УК, где я требую признать Артемия потерпевшим”, – заявил адвокат.

Также он назвал статьи, по которым требуется открыть производство. Речь идет о статьях 406, 408, 425 и 426. В них говорится о нарушении уставных правил взаимоотношений между военными, дезертирстве, небрежном отношении к военной службе и превышении служебных полномочий.

Степанов также указал, что пока он не может оценить объективность расследования. Потому что еще не получил доступ к материалам уголовного производства.

По словам адвоката, он возмущен тем, что ДБР искало девушку, которая отвезла “днепровского солдата” в Подгорное через СМИ. Степанов считает подобные действия некорректными.

“У него есть чувство сострадания, что все так произошло. У него есть это осознание”, – заявил адвокат, говоря о Рябчуке.

Кроме этого Степанов рассказал, что военная прокуратура и ДБР обеспечили “днепровской стрелке” надлежащий уровень безопасности. Он получил усиленную охрану. Правоохранители следят, чтобы солдат ничего не смог с собой поделать и никто не смог бы причинить ему вреда.

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