«На боевом дежурстве»: суд РФ признал присутствие российских войск на Донбассе, сообщает NNS, ссылаясь на журналиста Андрея Цаплиенко.

Кировский районный суд в Ростове-на-Дону впервые официально признал присутствие Вооруженных сил РФ на Донбассе.

Как рассказал журналист Андрей Цаплиенко, об этом говорится в материалах дела о коррупции при поставках продовольствия российским военным, которые несут боевое дежурство в ОРДЛО. Журналист обнародовал ссылку на соответствующее решение суда, а также скрины решения, отметив, что, наверное, скоро документ будет изъят из публичного доступа.

«Они там есть». Российский суд впервые официально признал, что войска РФ воюют против Украины в Донецкой и Луганской области. Находятся там, как говорят сами русские, «на боевом дежурстве». Такая формулировка даже зафиксировано в приговоре. Правда, приговор не за военные преступления, а за… взяточничество.

Суть дела. Фигурант поставлял продовольствие российским военным, расположенным на территории так называемых «ДНР» и «ЛНВ». Едва не сорвал в мае-ноябре 2019 года поставки продовольствия русским солдатам, которые находились «на боевом дежурстве» на оккупированной части Украины. Попытался закрыть свои факапы взятками. Не получилось.

Но еще больший факап сделал судья Кировского суда Ростова. Внес все это в официальный документ. Выложил его в публичный доступ. Поэтому когда его выгонят с работы, предлагаю предоставить ему убежище в Украине. На основании того, что он, скажем, давно является скрытым агентом нашей разведки», – написал Цаплиенко.