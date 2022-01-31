Сегодня началось отстранение от работы невакцинированных представителей ряда профессий

С сегодняшнего дня, 31 января, началось отстранение от работы представителей ряда профессий, напоминает NNS.

Новый перечень профессий, представители которых должны были пройти обязательную вакцинацию от Covid-19, вступил в силу 31 января. В декабре 2021 года глава Минздрава говорил, что отстранение начнется 20 января, но впоследствии дату перенесли.

Итак, с сегодняшнего дня список обязательных для вакцинации профессий расширен представителями:

органы местного самоуправления;

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Также Минздрав сообщал, что работники, не получившие как минимум одну дозу до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Требование не касается тех, у кого есть подтвержденный медицинский отвод.

Для кого еще обязательна Covid-прививка:

работников центральных органов исполнительной власти,

местных государственных администраций,

педагогов,

работников стратегически важных объектов.

Напомним, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 15,3 млн человек, из них получили две дозы – 14,6 млн человек, получили дополнительную дозу – 16,7 тыс. человек, бустерную дозу – 339,7 тыс. человек. В общей сложности проведено 30,3 млн прививок.

В пятницу, 28 января, в Украине был зафиксирован рекорд новых случаев коронавируса за все время пандемии – более 37 тысяч. На выходных статистика традиционно немного улучшилась.

Глава Минздрава прогнозирует 60 тыс. заражений коронавирусом в сутки уже в феврале.

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