В Украине отменят военный призыв – Зеленский дал поручение

В Украине будет отменен призыв на срочную военную службу. Зеленский поручил правительству разработать соответствующий законопроект.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект относительно внедрения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Об этом свидетельствует указ президента, который он подписал в Верховной Раде 1 февраля, передает NNS.

Согласно указу, правительству поручено принять меры по безусловному выполнению требований статьи 35 Закона Украины “О национальной безопасности Украины” при формировании Бюджетной декларации на 2023 – 2025 годы.

Документ предусматривает внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Кроме того, с 2022 по 2025 годы численность Вооруженных сил должна возрасти на 100 тысяч военных, а контракты для солдат должны стать продолжительнее.

Указ Зеленского обязал Министерство обороны разработать концепцию постепенного перехода к формированию Вооруженных сил на профессиональной основе.

Минобороны должно ускорить разработку и внесение на рассмотрение Кабинета Министров проекта концепции обеспечения жильем военнослужащих ВСУ и членов их семей, предусмотрев введение специальной накопительной программы для получения военнослужащими собственного жилья.

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