Как украинцам самостоятельно проверить страховой стаж: инструкция

В Государственной службе по вопросам труда украинцам рассказали, как проверить страховой стаж не выходя из дома.

Об этом информирует NNS со ссылкой на сайт Государственную службу Украины по вопросам труда.

Страховой стаж и оплата ЕСВ гарантируют работникам оплату больничных, пособие на случай безработицы, несчастного случая на работе, пенсию.

Страховой стаж — это период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

Единый вклад в общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) объединяет обязательные взносы на пенсионное страхование, страхование от безработицы, от потери трудоспособности и от несчастного случая на работе или профессионального заболевания.

Если работодатель (предприятие, физическое лицо или физическое лицо-предприниматель) имеет наемных работников, он обязан ежемесячно платить за них ЕСВ в размере 22% от базы начисления (заработной платы, вознаграждения за выполнение работ или оказания услуг).

Как проверить факт уплаты взносов и приобретенный страховой стаж

Следует зайти на портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или скачать мобильное приложение «Пенсионный фонд» (Google Play и iOS). Авторизироваться в личном кабинете удобным для вас способом:

по квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить в ГНС, аккредитованном центре сертификации ключей, в банковских учреждениях (список которых есть на портале);

путем идентификации по Gov ID, включающему идентификацию по ЭЦП, по мобильному телефону (Mobile ID) или при наличии счета в одном из 27 банков Украины (Bank ID);

по логину и паролю можно получить в территориальных органах Фонда, предоставив паспорт и идентификационный код.

выбрать раздел «Данные из реестра застрахованных лиц»

Кроме анкетных данных вы увидите сведения о:

заработной плате, с которой уплачены страховые взносы с 2000 года (в отдельных случаях с 1998 года);

страховой стаж (с 2004 года);

места работы (электронная трудовая книжка);

периоды получения пособия по временной потере трудоспособности.

На веб-портале Пенсионного фонда Украины страховой стаж рассчитывается с 1 января 2004 года, что связано с принятием Закона Украины от 9 июля 2003 года №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который ввел понятие «страховой стаж». До этого стаж считался трудовым. Зачисление стажа к 01.01.2004 осуществляется из записей в трудовой книжке и других документов.

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