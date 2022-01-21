Как действовать в случае чрезвычайной ситуации или войны: украинцам дали инструкции

Украинцам подробно рассказали о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации или войны на мирной территории.

Несмотря на стремление украинских политиков не допустить полномасштабного вторжения России в Украину, многие заявляют, что война длится уже 8 лет и не исключают эскалации конфликта.

В связи с этим Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности представил брошюру под названием “В случае чрезвычайной ситуации или войны”, которая поможет украинцам найти ответы на главный вопрос: что делать, если произойдет война, передает NNS.

Так, на 14 страницах документа можно узнать об оборонных способностях нашей страны, сдерживающей страну-агрессора с 2014 года. Также там говорится, что если наступит полномасштабная война, то ключевым элементом станут подразделения территориальной обороны в каждой области.

Как действовать в случае войны – украинцам советуют отнестись к собственному дому, как к крепости:

проверить подвалы и укрытия в доме;

сделать запасы питьевой и технической воды;

заботиться о запасах продуктов длительного хранения;

собрать самые необходимые вещи и документы в случае экстренной эвакуации;

заботиться о собственном транспорте: чтобы бак с топливом был полон в случае эвакуации;

заботиться об альтернативных источниках обогрева и приготовления пищи при отключении электричества и газа.

Создатели брошюры советуют не рассказывать о своих планах малознакомым людям, всегда носить с собой паспорт, избегать столпотворений, а при виде военных с оружием — срочно покинуть опасный район.

Также украинцам советуют обезопасить себя от информационных угроз:

Заранее убедитесь:

что имеете доступ к информации из официальных каналов государственных органов, а также теле- и радиоканалов Общественного вещания;

что при необходимости сможете поддерживать связь со своими близкими.

ЗАДУМАЙТЕСЬ, кто и с какой целью распространяет информацию:

есть ли эта информация на официальных ресурсах государства?

зачем эта информация появилась именно сейчас?

это мнение или факт?

сообщают ли об этом другие источники?

Эти и десятки других полезных советов, в частности, что делать, если начались обстрелы, читайте в подробных инструкциях Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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