Дети, которые родились в 2019 году и позже, получат по 620 тысяч гривен: подробности

Обещанный президентом Владимиром Зеленским т.н. экономический паспорт украинца предусматривает, что дети получат 20 тыс. евро (около 620 тысяч гривен по курсу на 7 декабря). Деньги выделят только тем, кто родился в 2019 году и позднее.

Дети смогут воспользоваться средствами по достижении 18 лет, то есть не раньше 2037 года. Еще одно условие – ребенок к 18 годам должен не менее 5 лет прожить на территории Украины.

Об этом, по данным “Экономической правды”, говорится в президентском законопроекте “Об экономическом паспорте украинца”. Документ зарегистрирован в Верховной Раде под № 6394, однако официально его текст еще не опубликован. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Обозреватель.

Деньги не будут выплачиваться на руки. Средства будут переводить непосредственно на:

оплату образования (высшего или профессионально-технического, обязательно в Украине);

покупку собственного жилья на территории страны;

пенсионный счет в негосударственном фонде;

оплату лечения тяжелых заболеваний (возможно досрочное снятие суммы).

В случае смерти получателя средства получит его наследник. Цели расходов при этом учитываться не будут.

Откуда деньги?

Деньги для выплат детям будут накапливаться в Фонде будущих поколений. Первые поступления планируются в 2023 году.

Фонд собираются наполнять за счет рентной платы за пользование недрами. При этом отчисления будут расти в течение 10 лет:

для добычи полезных ископаемых – на 5 процентных пунктов каждый год: с 35% в 2023 году до 70% в 2030 году;

для добычи нефти, газового концентрата и газа – на 5 п.п. ежегодно и на 2,5 п.п. в последний год: с 47,5% в 2023 году до 95% в 2033 году.

в пределах континентального шельфа или морской экономической зоны – на 5 п.п. каждый год: с 50% в 2023 году до 100% в 2033 году.

Однако у Зеленского признают, что этого будет недостаточно. А потому из госбюджета – то есть из налогов простых украинцев – придется доплатить еще по меньшей мере триллион гривен.

Логично, что просто лежащие деньги будут обесцениваться из-за инфляции. Поэтому средства Фонда будет инвестировать компания по управлению активами. Она и решит, в какие активы вкладывать деньги. Это могут быть, например:

счета в банках (в негосударственных – не более 10% от общей суммы в Фонде);

ценные бумаги (исключительно гособлигации) и т.д.

Украина – далеко не первая

Экономический паспорт существует не только в Украине. Однако успешные кейсы представлены в основном в развитых странах.

Например в Объединенных Арабских Эмиратах доходы от добычи нефти позволяют властям открывать депозитные счета для детей. К 18-летию там накапливается порядка $100 тыс.

В Ирландии за каждого ребенка выплачивается $2,5 тыс. И только небольшая часть этих средств выдается родителям при рождении. В следующий раз деньги можно получить, когда ребенок достигает четырехлетнего возраста. А после 12 лет можно снять остаток средств.

В Кувейте на каждого новорожденного заводится банковский счет, распоряжаться которым имеет право только сам владелец после 18 лет. Государство зачисляет туда начальную сумму, примерно равную $3 тыс.