В торговой сети АТБ дали ответ, действительно ли из продажи исчезнут сливочное масло, яйца и сахар, а также другие “социальные” продукты.

Прокомментировал ситуацию генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков, со ссылкой на “Обозреватель” передает NNS.

“Спешим заверить, что реализация социально значимых продуктов в магазинах нашей торговой сети останавливаться не будет. А вот у других операторов рынка – открытый вопрос”, написал Марков у себя в Facebook.

По его словам, резонанс, который приобрела идея Кабмина, подтверждает не столько ее актуальность, сколько “неоднозначность и необдуманность”.

Гендиректор АТБ напомнил, что Украина уже жила в условиях регулируемых цен на продукты в 1996-2017 годах.

А с 1 июля 2017 года государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания было отменено. Причем в соответствующем определении №394 Кабмин отметил: главная цель дерегулирования – это снижение административного давления на бизнес, устранение чрезмерного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции.

“Именно к таким выводам пришло тогдашнее правительство. Несомненно, действующий Кабмин должен внимательно изучить и проанализировать полученный опыт”, считает бизнесмен.

Марков уточнил, что Ассоциация ритейлеров Украины (RAU), Европейская бизнес-ассоциация (EBA), участники и эксперты рынка направили в правительство пакет предложений по выходу из ситуации. По словам гендиректора АТБ, бизнес готов к диалогу и поиску компромиссных решений.

Ранее Марков уже предупреждал, что вмешательство государства в рыночные механизмы может привести к последствиям. Как минимум супермаркетам понадобится время, чтобы подстроиться под новые правила.

“Планка наценки не более 10% не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных (“социальных”. – ред.) продуктов питания”, отмечал Марков.

С полок АТБ могут исчезнуть основные продукты – в чем причина

Напоминаем, в январе Кабинет министров вернул госрегулирование цен на социально важные продукты. Речь идет о таких продтоварах:

батон, ржано-пшеничный хлеб;

гречневая крупа;

сахарный песок;

пшеничная мука высшего сорта;

макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки высшего сорта);

пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);

подсолнечное масло;

куриные яйца категории С1;

мясо птицы (куриная тушка);

сливочное масло жирностью 72,5%.

В Украине ввели госрегулирование цен на продукты питания