15 ядовитых растений, которые скорее всего есть у вас дома (ФОТО)

Любите выращивать цветы на подоконниках? Тогда вам обязательно нужно знать, какие комнатные растения могут навредить здоровью – 15 ядовитых растений, которые скорее всего есть у вас дома.

NNS собрала для вас самые распространенные комнатные цветы, которые могут нанести серьезный вред здоровью.

1. Азалия

Азалию называют королевой домашних растений за ее необычайную красоту и капризность.

Но азалия – это еще и опасная «королева», листья которой содержит ядовитое вещество гликозид.

При попадании в организм это вещество вызывает отравление, а впоследствии аритмию и летальный исход. Однако стоит отметить, что смерть вызывает только употребление значительного количества гликозида.

В любом случае необходимо размещать горшки с этим цветком в местах, недоступных для детей и домашних животных.

2. Диффенбахия

Популярное домашнее растение диффенбахия можно встретить во многих квартирах, офисах, больницах и даже в детских садах. Последний факт вызывает у знающих людей сильное удивление, поскольку диффенбахия как типичный представитель семейства ароидных довольно ядовитая.

Яд содержится во всех зеленых частях растения и может вызвать сильную аллергическую реакцию, покраснение кожи и слезоточивость даже у взрослого человека.Именно поэтому необходимо тщательно оберегать детей и животных от контакта с этим красивым, но опасным представителем флоры.

3. Первоцвет, или примула

Кажется, что нет ничего лучше, чем украсить подоконник в детской комнате этими небольшими кустиками с бархатными листочками и яркими цветами.

Но размещать первоцвет рядом с детьми ни в коем случае нельзя: во время цветения примула активно выделяет токсичные вещества – алкалоиды, которые могут вызвать тошноту и головокружение. Эффект становится заметным с увеличением количества цветущих растений в комнате.

Опасны также листья примулы, в волосках которых содержится яд, способный вызывать аллергическую реакцию.

4. Плющ

Плющ – популярное растение, которым украшают как помещения внутри дома, так и фасады зданий.

Однако мало кто знает о том, что плоды, а также листья этого вечнозеленого кустарника могут быть очень опасными.

Комнатный плющ обычно не плодоносит, но вот листья могут стать причиной отравления кошек, которых привлекает сочная зелень растения.

5. Монстера

Благодаря ее значительным размерам монстеру чаще всего можно увидеть в общественных местах. Однако это растение не редкость и в обычных квартирах.

Если вы решили поселить у себя этого «монстра», советуем помнить, что в его листьях содержится крайне ядовитое вещество, которое при попадании на слизистую может вызвать сильную токсическую реакцию.

Употребление листьев монстеры внутрь может привести к серьезным отравлениям, которые требуют медицинского вмешательства.

6.Цикламен, или альпийская фиалка

Альпийская фиалка достаточно часто встречается на подоконниках любителей цветов. Это растение с нежными цветами, источают приятный аромат.

Опасными в этом цветке есть только клубни, которые содержат сильный яд. Следите, чтобы ими не полакомились домашние животные, и наслаждайтесь прекрасными цветами в своем доме.

7. Трихоцереус

Трихоцереус относится к семейству кактусовых, но в отличие от других представителей «ежеподобных» опасен не только своими колючками.

Вещества, содержащиеся в трихоцериусе способны не только вызвать сильные галлюцинации, но также привести к параличу центральной нервной системы.

8. Брунфельсия

Это растение с красивыми сиреневыми цветами и приятным ароматом наиболее распространена в Америке и Европе.

О брунфельсии нужно знать только то, что все ее части содержат яд, обладающий нейротоксичным действием, а также то, что некоторые виды брунфельсии добавляют в традиционный напиток племен Амазонки, который используется для «общения с духами».

9. Кливия

Кливия – это очень красивое комнатное растение с яркими цветами, сгруппированными в зонтик. Несмотря на всю свою привлекательность, кливия содержит сильный яд, который в больших дозах может вызвать паралич.

При работе с этим растением необходимо соблюдать особую осторожность и тщательно следить за тем, чтобы дети не контактировали с ней.

10. Фикус

Фикус – не самое опасное растение в нашем списке. Этот представитель домашней флоры опасен исключительно по той причине, что является сильным аллергеном. Необходимо также соблюдать осторожность при контакте с соком этого растения – он может вызвать как раздражение кожи, так и ожог.

11. Пахиподиум Ламера

Это растение напоминает одновременно и пальму, и кактус. Цветоводы любят называть ее мадагаскарской пальмой за толстый ствол и пышную листву. Пахиподиум не рекомендуют размещать в детских комнатах из-за высокой ядовитости его сока, а также колючек, расположенных по всей длине ствола.

При работе с растением обязательно надевайте перчатки, чтобы избежать неприятных последствий попадания сока на кожу, а также тщательно мойте руки после «общения» с этим цветком.

12. Бровалия

Бровалия – это небольшое кустарниковое растение, относящееся к семейству пасленовых, цветет белыми, лиловыми и синими цветами.

Как и ее родственники – красавка и мандрагора – бровалия крайне ядовитая: необходимо тщательно мыть руки после ухода за растением, а также размещать горшки с цветком в недоступном для детей и домашних животных месте.

13. Шефлера

Шефлера – достаточно большое кустарниковое растение, получившее в последнее время широкое распространение в домашнем цветоводстве.

Несмотря на то что шефлеру можно охарактеризовать как слабоядовитое растение, все ее части содержат яд, который может вызвать раздражение кожи, а также сильное отравление при употреблении внутрь.

14. Глориоза

Глориоза привлекает своей способностью менять оттенок цветов в период цветения.

Однако не стоит недооценивать этого представителя лиан тропических лесов – все части растения содержат сильный яд, способный привести к летальному исходу при употреблении внутрь.

К счастью, в воздух это опасное вещество не выделяется, поэтому любоваться растением с небольшого расстояния вполне безопасно.

15. Молочай

Семейство молочайных довольно часто можно встретить в домах цветоводов. Самым красивым представителем является молочай прекрасный, или пуансеттия, которую также называют Вифлеемской звездой благодаря ее способности расцветать на католическое Рождество.

Несмотря на привлекательный вид, все растения семейства молочайных относятся к одним из самых ядовитых из-за содержащегося в них млечного сока.

При попадании на кожу этот сок белого или прозрачного цвета может вызвать ожог, язвы и воспаление, при употреблении внутрь – тяжелые отравления. Следствием попадания в глаза может быть полная потеря зрения.

Если в доме появились маленькие дети, то такие растения лучше отдать в хорошие руки!

Источник: ВСВІТІ

Читайте NNS в Фейсбук