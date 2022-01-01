Все мы слышали о немецкой пунктуальности, расслабленности жителей африканских стран и ужасающие традиции жителей островов. Но мы сами не имеем ли странных привычек и пороков – 10 привычек украинцев, которые удивляют иностранцев.

В этой статье от «Украинская Правда. Жизнь» представлены впечатление иностранцев об украинцах, передает NNS.

Как оказалось, и наши взгляды, привычки и традиции могут шокировать.

Украинцы не уважают свою власть

Амбициозная 35-летняя Су из Бангкока (Таиланд) занимается туристическим бизнесом. Форма государственного правления в Таиланде – конституционная монархия, где король наделен лишь номинальной властью. Однако жители страны уважают своего короля, ведь он символизирует единение нации.

Именно поэтому Су не может понять, почему украинцы не проявляют уважения к власти. Она считает, что можно не любить или не доверять представителям власти, но уважать их необходимо, потому что они такие же люди, как и все остальные.

У украинцев много знакомых, но мало друзей

По мнению китайца Чонг Ли, украинец признает тебя своим другом только после того, как вы вместе пройдете и огонь, и воду. Он убедился в этом, когда учился в Украине.

Чонг Ли разъяснил, что в Китае человека называют другом сразу после знакомства. Даже друг твоего друга автоматически становится и твоим другом. В противоположность этому в Украине вы можете часто ходить вместе в кино и на вечеринки, но даже через несколько месяцев вас не признают другом, а скажут, что вы просто вместе отдыхаете.

Украинцы любят самолечение

Бельгийка Стефани несколько недель путешествовала по Украине и у нее сложились очень противоречивые впечатления. Она обнаружила, что украинцы умные и начитанные, но крайне редко обращаются к врачам. Все украинцы, которые встречались Стефани, стремились лечиться самостоятельно.

Также она удивилась, что каждый может приобрести лекарства в аптеке, в том числе антибиотики, без рецепта врача. В Бельгии, как и в других странах Евросоюза, для этого сначала надо посетить врача и получить рецепт. Свободно продаются только пластырь, средства личной гигиены и презервативы.

Украинцы могут прийти в гости без приглашения

Еще одним открытием для Стефани стала привычка украинцев приходить в гости без приглашения. Люди могут позвонить и сообщить о своем визите или же вообще не предупреждать.

Сначала Стефани восприняла это как наглое вмешательство. Но со временем она поняла, что это проявление открытости и гостеприимства украинцев. Стефани даже решила, что такую ​​традицию стоит перенять бельгийцам. Это сделало бы их значительно дружнее.

В Бельгии люди сначала договариваются о встрече, согласовывают дату и время, и еду и напитки (что именно приготовит хозяйка, а что принесут гости). Визит без приглашения, даже к родителям, воспринимается как неуважение к хозяину.

Украинцы снимают дома обувь

Для Криса – студента по обмену с США, привычка украинцев разуваться дома стала настоящим испытанием. Он все время забывал об этом и встречал строгий взгляд хозяев. К тому же немало украинцев пользуется домашней обувью. Крис предполагает, что такая обувь, видимо, существует только в Украине. К тому же оно может иметь очень смешно (особенно детское).

В то же время в США не принято снимать дома обуви. Гости даже могут обидеться, если попросить их разуться. Но это неудивительно, ведь американцы передвигаются в основном на авто, а их улице достаточно чистые, поэтому обувь не оставляет грязи на полу.

Украинцы не терпят, когда кто-то не выполняет свои обещания

Мексиканец Фернандо уже целый год работает в Украине. За это время он заметил, что украинцы очень требовательны и ждут выполнения обещаний. Поэтому, по мнению Фернандо, они постоянно находятся в стрессе, ведь всегда кому-то что-то должны. Украинцы не могут спокойно отдыхать, постоянно следят за тем, а также за людьми, которые им что-то пообещали.

В то же время мексиканцы воспринимают обещание как способ проявить дружественность, а не как обязанность. А вот сказать «нет» – значит продемонстрировать грубость, невоспитанность и предвзятость.

Украинцы могут прийти в гости без приглашения

Еще одним открытием для Стефани стала привычка украинский приходить в гости без приглашения. Люди могут позвонить и сообщить о своем визите или же вообще не предупреждать.

Сначала Стефани восприняла это как наглое вмешательство. Но со временем она поняла, что это проявление открытости и гостеприимства украинский. Стефани даже решила, что такую ​​традицию стоит перенять бельгийцам. Это сделало бы их значительно дружнее.

В Бельгии люди сначала договариваются о встрече, согласовывают дату и время и еду и напитки (что именно приготовит хозяйка, а принесут гости). Визит без приглашения, даже к родителям, воспринимается как неуважение к хозяину.

Украинцы снимают дома обувь

Для Криса – студента обменом с США, привычка украинский разуваться дома стала настоящим испытанием. Он все время забывал об этом и встречал строгий взгляд хозяйки. К тому же немало украинский пользуется домашним обувью. Крис предполагает, что такая обувь, видимо, существует только в Украине. К тому же она может иметь очень смешной вид (особенно детская).

В то же время в США не принято снимать дома обувь. Гости даже могут обидеться, если попросить их разуться. Но это неудивительно, ведь американцы передвигаются в основном на авто, а их улицы достаточно чистые, поэтому обувь не оставляет грязи на полу.

Украинцы не терпят, когда кто-то не выполняет свои обещания

Мексиканец Фернандо уже целый год работает в Украине. За это время он заметил, что украинцы очень требовательны и ждут выполнения обещаний. Поэтому, по мнению Фернандо, они постоянно находятся в стрессе, ведь всегда кому-то что-то должны. Украинцы не могут спокойно отдыхать, постоянно следят за временем, а также за людьми, которые им что-то пообещали.

В то же время мексиканцы воспринимают обещание как способ проявить дружественность, а не как обязанность. А вот сказать «нет» – значит продемонстрировать грубость, невоспитанность и предвзятость.

Украинцы часто делают замечания

Юля вместе с мужем живет на Сицилии, где проводит экскурсии и ведет блог о жизни на острове. Она замечает, что ей пришлось отказаться от некоторых украинских привычек, которые казались местным варварскими.

Сицилийцы редко делают замечания и стараются избегать конфликтов. Поэтому если официант в ресторане принес вам не то блюдо, вы не можете отказаться платить или требовать заменить его. Зато после вы просто не приходите в это заведение.

Украинцы любят хитроумные шутки

Батур из Турции заметил, что украинские шутки похожи на капусту, то есть имеют много наслоений. Человек рассказывает часть истории, а остальное необходимо разгадать самому. Причем смешная именно нерассказанная часть. Но чтобы ее понять, надо знать исторические события, учитывать менталитет и культурные особенности, о которых иностранец не имеет никакого представления.

В отличие от украинских, турецкие шутки похожи на поучительные истории, где один персонаж хитрит, но не получает желаемого. Такие шутки легко понять и без знания местных особенностей.

У украинок проблемы с расстановкой приоритетов

Мэри живет в Западном Керби (Великобритания) и занимается домашним хозяйством. Ее поражает стремление украинок успеть везде и сразу. Женщина в Украине может ухаживать за ребенком, убирать, готовить и даже подрабатывать по несколько часов в день.

Женщины Британии обычно занимаются чем-то одним – или семья и дети, или карьера.

В Украине нельзя играть с чужими детьми без разрешения

Рамдан вырос на острове Ява (Индонезия) и привык к тому, что незнакомцы легко общаются на остановках или в очередях. Поэтому его удивило, что украинцы настороженно относятся друг к другу, особенно когда это касается детей.

Рамдан отмечает, что у них считается нормальным при встрече с незнакомым человеком с ребенком сказать что-то про малышей или даже потрепать за щечку. Но в Украине такие действия могут вызвать как минимум холодный взгляд родителей. Он делает вывод, что украинцы не дружественны к детям.

В индонезийской культуре неучтивостью будет как раз игнорирование ребенка. Ведь на некоторых островах верят, что ребенок – это реинкарнация предков, а на других малыш до шести месяцев считается богом.

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