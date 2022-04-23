Государственный Приватбанк сообщает о сбое в работе 23 апреля, передает NNS, ссылаясь на пресс-службу финансового учреждения.

В сообщении на официальной странице Приватбанка отмечается, что произошел сбой на каланах связи. О проблеме знают и уже решают ее. Но сегодня у клиентов могут возникнуть сложности в пользовании сервисами, в частности Приват24, сети банкоматов и оплатами картами через торговые терминалы.

Друзья, знаем о проблеме и уже решаем.

На каналах связи произошел сбой. Из-за этого сегодня возможны перебои и задержки в работе сервисов банка, в частности Приват24, сети банкоматов и оплатами картами через торговые терминалы.

Наши специалисты уже работают над самым быстрым восстановлением стабильной работы!

Извиняемся за неудобства и благодарим за понимание! – говорится в официальном сообщении Приватбанка.

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