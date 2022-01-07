Некоторым владельцам электроотопления предоставили льготы: кого это касается

В Украине некоторым владельцам электроотопление предоставили льготы, которые помогут в разы уменьшить плату за электричество. Льгота заключается в том, что человек может оформить субсидию, даже если не имеет на нее права. И государство будет компенсировать львиную долю платы за электроэнергию.

Напомним, 1 января 2021 года в Украине отменили все льготы на электроэнергию, в том числе и для владельцев электроотопления, которые теперь в холодное время года получают космические платежки за свет.

Льготные условия для получения субсидии ввели для более чем 14 тысяч домохозяйств, которые находятся в прифронтовой зоне. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Соответствующее сообщение на официальном сайте ведомства вчера, 6 января.

Вследствие российской вооруженной агрессии, некоторые населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения на подконтрольной Правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей, остались без централизованного теплоснабжения и/или газоснабжения. Жители этих домов и общежитий не имели другого выхода, как обеспечивать тепло в домах, используя электрообогреватели. Некоторые помещения владельцы перевели на электрическое отопление. Для приготовления еды кое-где пришлось забыть и о газовых плитах. Так, альтернативу газу и централизованному теплу удалось найти, но возникла другая проблема. Резко выросли объемы потребления электроэнергии, а людям стали приходить платежки с бешеными суммами за использование электричества. И далеко не все имели возможность получать субсидии-компенсации, – говорится в сообщении Министерства.

До недавнего времени постановление Кабмина от 01.02.2021 № 64 «Вопрос предоставления компенсаций некоторым категориям потребителей электрической энергии» компенсировало оплату электроэнергии, потребленной в I квартале 2021-го из-за отмены отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме получателей жилищной субсидии). В частности, гражданам, проживающим в негазифицированных многоквартирных домах, где отсутствует или не функционирует система централизованного теплоснабжения. Они по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на пониженный тариф (0.90 грн с НДС за 1 кВт*ч). То есть, люди, которые отапливают жилье электричеством, могли покупать энергию по льготной цене, в том числе и в населенных пунктах на линии соприкосновения.

В Министерстве отмечают, что среднее потребление электроэнергии в отопительный период одной семьи, проживающей в таких домах, с учетом использования электроэнергии для обогрева квартир составляет от 2 тыс. кВт*ч до 3,7 тыс. кВт*ч в месяц. Таким образом, в отопительный сезон 2020-2021 годов ежемесячно на оплату услуг электроснабжения жильцы тратили от 2 тыс. до более 3,3 тыс. гривен.

Впрочем, есть важный нюанс – если переоборудование квартиры (дома) под такой тип энергопотребления зафиксировано в соответствующем акте, то владелец может воспользоваться субсидией по оплате электричества. Если же помещение официально не переоборудовано указанным способом, то доступа к субсидиям его владелец не имеет.

В то же время постановлением Правительства от 11 августа 2021 г. № 859 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 года № 483 и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины» такой сниженный тариф населению, проживающему в частных и многоквартирных домах и общежитиях, не газифицированных природным газом, и в которых отсутствует или не функционирует система централизованного теплоснабжения (в частности, в селах), не предусмотрена. Это привело к росту оплаты за использованную электроэнергию в отопительный сезон 2021-2022 годов от 3360 до 6216 гривен в месяц. А это примерно половина среднего размера заработной платы.

И в такой затруднительной жизненной ситуации оказались почти 14,2 тыс. семей, из которых только около 9% имеют право на получение жилищной субсидии на оплату электроэнергии, использованной для обогрева помещений. Такая ситуация имела место в пгт Зайцево, городах Марьинка, Красногоровка, Горняк, Новогродовка в Донецкой области и в поселке Трехизбенка на Луганщине.

Однозначно, что подобный рост платежей за использованное электричество значительно ухудшит и без того сложное экономическое положение тысяч украинских граждан, проживающих на линии соприкосновения, а также некоторых загонит в настоящее жизненное затруднение. В Минреинтеграцию обращались многие жители Донецкой области, которые просили найти нормативный выход в этой ситуации и помочь справиться с упомянутым энергетическим вызовом. Несколько месяцев в ведомстве продолжалась работа по поиску путей нормирования системы компенсаций потребителям, которых российская агрессия вынудила бороться за выживание на бытовом уровне.

Было бы несправедливо, если бы они во время этой борьбы еще и платили столь огромную цену, – считают в министерстве.

В конце концов, удалось внести изменения в порядок предоставления субсидий на коммунальные услуги. И жители населенных пунктов, расположенных на линии прикосновения, rкоторые вынужденно организовывали свою бытовую сферу на базе потребления электроэнергии, получили право на льготную оплату. Инициатива уже работает, люди начали оформлять жилищные субсидии на потребленную электрическую энергию, используемую для обогрева.

Отметим, что депутаты, представляющие указанные регионы Украины, чуть ли не ежедневно поднимали эту проблему в сессионном зале, обращались к правительству и требовали решить вопрос. Очевидно, что такая активность принесла результаты.

Напомним, в Украине есть города, не находящиеся на линии столкновения, но централизованное отопление здесь тоже отсутствует. Среди них, например, Никополь и Марганец в Днепропетровской области, которые к тому же расположены в 30-километровой зоне АЭС. В свое время жителей агитировали устанавливать электроотопление, которое получалось более экономным, чем газовое. В результате большинство жителей так и поступили. Сейчас они оказались в сложной ситуации, но государство пока их “не заметило”. Хотя электрическое отопление здесь у большинства официально оформлено, однако право на субсидию имеют далеко не все, кто в ней нуждается, из-за введения в последние годы жестких норм.

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