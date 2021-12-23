Календарь повышения пенсий в 2022 году: кому, когда и сколько

Правительство запланировало повышение пенсий в 2022 году украинцам. Выплаты будут увеличивать в несколько этапов, передает NNS, ссылаясь на «Факты». Ниже – подробный календарь повышения пенсий в 2022 году: кому, когда и на сколько будут повышать пенсии в новом году.

Первым станет увеличение минимальной пенсии людям со статусом члена семьи погибшего защитника Украины с 1 января — до 7 800 гривен.

Также с января запланирован рост выплат пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы — «чернобыльцам» по инвалидности и пенсий по случаю потери кормильца. Минимальные пенсии по инвалидности из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы установлен на уровне:

для I группы инвалидности — 6000 гривен;

для II группы инвалидности — 4800 гривен;

для III группы инвалидности — 3700 гривен;

для детей с инвалидностью — 3700 гривен.

Пенсии по инвалидности ликвидаторам аварии на ЧАЭС, пенсии за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы рассчитываются по особой формуле. В качестве зарплаты (дохода) лица используется пятикратный размер минимальной зарплаты по Украине.

В марте проведут индексацию пенсионных выплат всем категориям пенсионеров — ожидается, что рост составит около 10 процентов.

В июле, с учетом повышения прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (до 2027 гривен), пересчитают выплаты, привязанные к этому показателю. В частности, минимальную и максимальную пенсии.

В планах следующей осени — доплаты по 300 гривен пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. На сегодня люди старше 80 лет получают доплату в 500 гривен, от 75 до 80 лет — по 400 гривен (с октября 2021 года).

Также с октября следующего года пенсионерам в возрасте 70+, которые получают меньше, чем 3 000 гривен, доплатят:

при наличии страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин — доплаты до 3000 гривен,

при наличии страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин — доплаты до размера, пропорционального имеющемуся страховому стажу.

Также в октябре должна повыситься минимальная зарплата (до 6 700 гривен) и «привязанные» к ней выплаты.

А в декабре — очередное повышение минимальной пенсии в связи с еще одним ростом прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность (до 2093 гривен).

В целом, как утверждают в Министерстве соцполитики, запланировано 12 этапов повышения пенсионных выплат.

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