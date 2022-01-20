Стало известно, кому не отключат коммунальные услуги за долги

Коммунальщикам дали право отключать коммунальные услуги за долги – кто может этого не опасаться

Коммунальщики имеют право отключать должников от поставок газа, воды, электричества и тепла. Но, как оказалось, не везде и не все коммунальные услуги могут быть отключены. Украинцам рассказали, кто может этого не опасаться. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Отключить должника от коммунальных услуг не везде представляется возможным. Есть много случаев, когда это сделать технически невозможно. Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно рассказала, в каких случаях должников не могут отключить от энергорессурса.

Меньше украинцы задолжали за электричество и газ. Небольшие долги и за холодную воду. Таким образом, граждане менее задолжали за то, что легко можно отключить. Наиболее легко отключается электричество. Поэтому потребители предпочитают оплачивать своевременно, чтобы не остаться без электроснабжения.

“Наименьшая задолженность за электричество, поскольку его выключают, не дожидаясь больших накоплений. Например, если в течение трех месяцев не было оплаты, сначала поступает смс-сообщение, затем письменное уведомление. В платежке сказано, что в течение определенного срока неуплаты, 10 дней кажется, вам выключат”, – рассказала Ненно.

Ну а больше всего украинцы задолжали за тепло и горячую воду. А их как раз отключить не так просто. Конечно, теоретически можно должнику “обрезать трубы” и соорудить путь теплосети в обход его квартиры. Однако процесс этот длительный, трудоемкий и неблагодарный

“Возникают основные проблемы. Чисто технически отключить данные услуги для потребителей невозможно. Мы не можем отрезать полностью стояк на 16 этажей. Технически это можно делать только в новостройках”, – говорит эксперт.

Поэтому, по словам Кристины Ненно, должникам сначала будут звонить и посылать сообщения с просьбами и требованиями оплатить коммунальные долги. Конечно, при этом будут угрожать отключением от услуг. Однако сделать это совсем непросто. Поэтому вряд ли кто-нибудь будет прибегать к такому способу.

Однако наиболее злостным должникам нужно помнить, что при определенной сумме коммунальных долгов их могут просто принудительно выселить из квартиры. Согласно новому закону это можно будет сделать, если долги превысили 60 тысяч гривен. Причем будут выселять даже семьи с детьми.

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