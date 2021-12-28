С 1 января в Украине изменятся тарифы на воду в сторону увеличения

Уже с 1 января на Украине будут новые тарифы на воду и канализацию. НКРЭКУ позволила 45 водоканалам повысить стоимость их услуг

Тарифы выросли на разную величину, причем у некоторых водоканалов прирост очень существенный. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Прирост к тарифам у разных водоканалов составлял от 3,05% до 55,65%. Наиболее высокие тарифы на воду получились у таких поставщиков:

КП “Облводоканал” (Запорожье) – 54,63 грн. (без НДС) за 1 кубометр;

КП “Уманьводоканал” – 47,92 грн. за 1 кубометр;

КП “Бердянскводоканал” – 47,56 грн за кубометр воды.

В Киеве тарифы на воду и канализацию выросли на 20%. Стоимость кубометра воды в столице будет равна 30,38 гривны. В целом список новых тарифов на воду и канализацию выглядит следующим образом:

Коммунальщики объясняют введение новых тарифов повышением расходов на водоснабжение. Себестоимость водоснабжения растет за счет повышения стоимости энергоносителей, повышения минимальной заработной платы персонала, роста налогов.

Как изменятся тарифы на доставку газа в регионах с 1 января: где возрастут, а где снизятся – список

Тарифы на газ в январе: какая цена у разных поставщиков