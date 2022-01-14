В Украине назвали категории населения, которым больше не будут повышать пенсионные выплаты. Как следствие пенсионной реформы им не предусмотрена индексация пенсии

Пенсионная реформа в Украине привела к тому, что некоторым категориям пенсионеров больше не индексируют выплаты. В этом случае может потребоваться перевести пенсию на расчеты по возрасту. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Большинство украинских пенсионеров в 2022 году будут получать надбавки к пенсиям. Но есть категория населения, которой не предусмотрена индексация пенсии. Речь идет о специальных пенсиях бывших госслужащих, вышедших на пенсию более 20 лет назад.

Если раньше специальная пенсия госслужащих в Украине составила 90% заработной платы, то сейчас этот коэффициент не превышает 60%. Чаще такая система расчетов приводит к тому, что пенсия по старым нормам, когда размер выплат определялся по возрасту и стажу, была бы выше, чем специальная.

Эксперты отмечают, что реформа пенсионной сферы Украины существенно урезала права бывших госслужащих. С 2016 года пенсионные выплаты этой категории населения начали начислять на общих основаниях. Тем госслужащим, которые вышли на пенсию к 2016 году, снижать пенсию не стали, однако перестали индексировать, что привело к полной “уравниловке”.

На данный момент в Украине сложилась ситуация, что бывшим госслужащим стало выгоднее перейти на обычную пенсию по возрасту, которую регулярно пересчитывают и индексируют.

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