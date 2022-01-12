Для большого числа потребителей цена на газ будет снижена. Получать природный газ украинской добычи с ограниченной наценкой смогут некоторые предприятия

Предприятия, производящие пищевые продукты с существенной социальной значимостью смогут получать отечественный газ по сниженной цене. Список из 6803 предприятий на 619 страницах, получивших доступ к дешевому отечественному газу, опубликован на сайте Минагрополитики. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

В этом списке – предприятия мукомольной, хлебопекарной, молочной промышленности, изготовления масла. А также предприятия птицеводческой отрасли, производящие яйца и мясо кур.

Согласно приказу от 05.01.2022 года № 3 «Об утверждении перечня субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является, в частности, производство продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость», эти предприятия получили возможность покупать для своих производственных нужд природный газ украинского добычи. Причем максимальная наценка на этот газ не должна превышать 25%.

“Этот приказ позволит производителям не останавливать производство и не повышать цены на социально важные продукты”, – говорится в информации на сайте Минагрополитики.

Причины сокращения объема производства продукции

Предшествовали этому многочисленные сигналы от управляющих компаний, занимающихся созданием пищевых товаров. Они предупреждали о сокращении объемов производства. А иногда и полной остановке предприятий. В частности, о приостановлении производства предупредили предприятия кондитерской отрасли, а также молокоперерабатывающие. Так, на днях, крупнейший производитель масла в Украине – Яготинский маслозавод разослал письма-предупреждения своим партнерам о сокращении поставок продукции из-за сворачивания производства.

В канун Нового года отраслевые руководители сделали заявление о критическом состоянии на предприятиях пищевой промышленности, возникшее из-за сверхвысокой стоимости энергоносителей.

А 31 декабря был подписан меморандум между главой Минагрополитики Романом Лещенко и руководителями отраслевых ассоциаций продовольственной промышленности по взаимопониманию и стабилизации цен на газ собственной добычи, используемый предприятиями-производителями продовольствия. Логическим продолжение этого меморандума, по сути, и стал этот приказ от 5 января.

Между тем, снижение цены на газ позволят предприятиям пищевой отрасли продолжать работу. Однако повышения цен на продукты, в том числе и социальные, вряд ли удастся избежать.

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