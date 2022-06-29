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«Была куча трупов»: пленный моряк рассказал, как тонула МОСКВА

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«Була купа трупів»: полонений моряк розповів, як тонула МОСКВА

Пленный российский моряк, участвовавший в спасательной операции, рассказал, как тонула МОСКВА, передает NNS, ссылаясь на Службу безопасности Украины.

СБУ допросила российского моряка, после неудачного спасения крейсера «Москва» перешедшего в пехоту. Обнародовано видео допроса.

Оккупант участвовал в попытке спасения флагмана Черноморского флота РФ в апреле, и ему не понравилась идея умереть в море.

«Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он утонул, его не смогли отбуксировать… Я насмотрелся, что было на Москве, и не хотел дальше видеть, что посреди моря умираешь. Это совсем ужасно. И я отказался…» – рассказывает бывший матрос.

Так он переквалифицировался в пехотинца, чтобы воевать в Украине. Через три недели инструкторы-вагнеровцы помогли ему «изменить профиль». И вскоре его отправили на разведку в Волновахский район.

Первая же боевая задача оказалась провальной: «разведчики» наткнулись на засаду ВСУ и уцелеть удалось лишь трем из 30. Российские командиры бросили раненых на поле боя.

Медицинскую помощь он получил уже от бойцов ВСУ, пленивших его.

Сейчас российский военный дает показания СБУ.

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