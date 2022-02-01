АТБ отказался от продукции ROSHEN – правда ли это

Вот уже несколько дней украинцы в социальных сетях обсуждают сокращение ассортимента продукции ROSHEN в супермаркетах АТБ. Кто-то не может найти любимую «Пчелку», кто-то «Коровку», кто-то «Ромашку» или другие сладости. Распространяется информация, что АТБ отказался от продукции Roshen вообще.

На своих личных страницах в Фейсбуке ценители продукции ROSHEN, а также поклонники Петра Порошенко пишут, что, «если АТБ отказался от ROSHEN, то они откажутся от АТБ».

На официальной странице сети в Facebook можно найти в комментариях кучу вопросов по данному поводу. И еще неделю назад представители АТБ отвечали, что продукция ROSHEN на полках супермаркетов есть.

И действительно, продукция сейчас есть, но внимательные покупатели могут заметить, что с каждым днем ​​выбор ее становится все меньше. Что происходит?

Официальных сообщений об отказе АТБ от продукции одного из самых известных украинских производителей кондитерки на сайте сети супермаркетов пока нет. На сайте самого ROSHEN – тоже.

Корреспонденты NNS пообщались 1 февраля с администрацией одного из магазинов АТБ. Нам сказали, что действительно продукции ROSHEN в сети не будет. Сейчас распродают товар, который есть в наличии. Но новых поставок пока не предвидится.

Мы сами шокированы и расстроены. Сладости у ROSHEN вкусные и качественные. Понимаем, что потеряем выручку. Но как есть… Причины нам неизвестны – сказала нам заведующая.

Поэтому пока не ясно, отказался ли АТБ от ROSHEN, или ROSHEN отказался поставлять свою продукцию в АТБ, или существуют ли другие причины ситуации. Повторимся, какая-либо официальная информация пока отсутствует. Мы обнародуем ее, если она появится.

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