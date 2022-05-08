Гайдай сообщает об около 60 погибших в результате авиаудара по школе в Белогоровке (фото, видео)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает, что предварительно около 60 человек погибли в результате авиаудара оккупантов по школе в Белогоровке. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале утром 8 мая, передает NNS.

Люди прятались в подвале школы. На одном из видео говорится, что бомба попала прямо в подвал – на его месте образовалась воронка.

По словам Гайдая, в 16:37 7 мая в Белогоровке в результате российского авиаудара возникли пожары в здании школы на площади около 300 м кв. и в Доме культуры.

Пожар ликвидировали почти четыре часа, затем проведен разбор завалов и, к сожалению, найдены тела двух погибших. Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены. Скорее всего, все 60 человек, которые оставались под обломками зданий погибли.

Это настоящие зверства «русского мира»: циничный обстрел школы с бомбоубежищем, убийство детей в Приволье. Русским неважно, кого убивать. Не может военного – убьет беззащитного ребенка, — написал Сергей Гайдай.

Он также напомнил, что вчера днем оккупационные войска рф из ‘Градов» и ‘Ураганов’ обстреляли Приволье на Луганщине. Погибли 11-ти и 14-летний мальчики и их 69-летняя бабушка, а 12-ти и 8-летняя сестры погибших получили тяжелые ранения и были госпитализированы в больницу.

Как выяснилось, бабушка с внуками вышли из убежища на несколько минут и именно в это время враг ударил по городу.

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