Выходные будут со снегом и морозами – каким областям быть готовым

Погода в Украине в субботу, 18 декабря, и в день Святого Николая, 19 декабря, принесет снег и похолодание.

В большинстве регионов снег начнется еще в ночь на 18 декабря и с небольшими перерывами будет идти весь день. Только в Николаевской и Запорожской областях без осадков, также, возможно, снегопад обойдет Полтавскую, Харьковскую и Сумскую области. В воскресенье ситуация с осадками немного изменится – во всех регионах будет снежно.

На юге, а также в Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях 18 декабря ожидается небольшой снег. Температура воздуха при этом составит 0…-4 градуса, но из-за высокой влажности будет ощущаться холоднее. На остальной территории пройдет снег, местами сильный, а столбики термометров покажут от -1 до +2 градусов.

На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей непрерывно идет снег, есть опасность схождения лавин на крутых склонах (второй умеренный уровень). Температура воздуха 18 декабря составит: на западе днем 0…+3, а ночью-1…-3, на севере днем -1…+2, а ночью 0…-4, на востоке днем -1…+1, так же и ночью, на юге днем +1…+4, а ночью -1…+2, в центре днем -1…+2, а ночью -1…-3.

В воскресенье снегопады покинут южные регионы. Там будет солнечно. Температура воздуха 19 декабря практически не изменится по сравнению с 18 декабря. В Киеве в субботу ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток около 0. В воскресенье снег, днем местами с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.