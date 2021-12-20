Тысячу Зеленского уже обналичивают. Массово начали появляться предложения по обмену виртуальной “вакцинальной тысячи” на реальные деньги, сообщает NNS.

Находчивые украинцы уже меняют виртуальную “вакцинальную тысячу” реальные 200 грн. Соответствующие объявления начали появляться на онлайн-торговых площадках.

Как известно, “тысяча Зеленского” – это не наличные деньги, а сертификат для “культурного и спортивного развития украинцев”. Ее также можно потратить на книги, а пенсионеры, могут на эти деньги купить лекарства.

Спустя несколько дней поле того, как украинцы начали получать это поощрение за вакцинацию, начали появляться и предложения обменять “тысячу Зеленского” на реальные деньги. Правда, лишь на 200 грн. То есть, человек дает 200 гривен за возможность купить тот или иной товар по чужой карточке.

Отметим, что такие объявления уже начали активно блокировать.

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