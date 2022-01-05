Одной категории украинцев, которые в 2022 году выйдут на заслуженный отдых, повысят пенсии. Их будут выплачивать ежемесячно и пожизненно

Женщинам, которые выходят на пенсию в 2022 году повысят пенсии. Повышенную пенсию они будут получать постоянно. Такое решение было принято правительством осенью прошлого года. Таким образом, женщинам стремятся хотя бы частично компенсировать более поздний выход на пенсию. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

В Украине в 2021 году завершился десятилетний этап пенсионной реформы. В течение этого периода женщинам постепенно повышали пенсионный возраст от 55 до 60 лет. Повышение пенсионного возраста началось в 2011 году. Каждый год женщинам прибавлялся один год к пенсионному возрасту. Таким образом, постепенно женщинам уравняли пенсионный возраст с мужчинами. Теперь для всех он равен 60 годам.

Как будут рассчитывать размер компенсации

Начиная с октября 2011 года, женщинам стали доплачивать компенсацию за более поздний выход на пенсию. Размер этой компенсации исчислялся исходя из пенсии, начисленной им по возрасту. За каждые 6 месяцев “просроченного” выхода на пенсию была назначена доплата в размере 2,5% от размера начисленной пенсии. Наибольшую доплату (в размере 25%) получили женщины 1961 года рождения, вышедшие на пенсию в прошлом году в 60 лет.

В 2021 году переход на новый пенсионный возраст для женщин завершился. А вместе с ним завершились и доплаты, определенные законом в 2011 году. Именно поэтому осенью прошлого года правительство позаботилось о том, чтобы женщины, которые родились в 1962 году и выходят на пенсию в 2022, и уже не подпадают под действие этого закона, также получили компенсацию за более поздний выход на пенсию. Такая компенсация им назначена в размере 9% от начисленной пенсии.

То есть если, например, им начислят пенсию в размере 3000 гривен, то фактически они будут ежемесячно получать 3270 гривен.

При этом следует отметить, что размер компенсации не зависит от того, когда женщина обратилась за пенсией, а от даты ее рождения. Если женщина, рожденная, например, в декабре 1961 года, обратится за пенсией в январе 2022, ей назначат доплату к пенсии в размере 25%, а не 9.

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