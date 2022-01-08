Какие налоги с зарплат ожидают украинцев в 2022 году

В Украине повысили минимальную заработную плату. Соответственно изменятся налоги с зарплат украинцев

В частности, когда до 1 декабря 2022 года “минималка” составляла 6000 грн, налоги достигали 1170 грн, а теперь при минималке 6500 грн придется ежемесячно возвращать в бюджет 1267,5 грн. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Кроме того, когда с 1 октября 2022 года минимальную зарплату повысят до 6700 грн, украинцы будут платить 1306,5 грн налогов.

Какие налоги с зарплаты заплатят украинцы в 2022 году

НДФЛ (налог на доходы физических лиц) – в размере 18%:

С 1 декабря 2021 года – 1170 грн (6500*0,18=1170);

С 1 октября 2022 года – 1206 грн (6700*0,18=1206).

Военный сбор (ВЗ) – 1,5%:

с 1 декабря 2021 – 97,5 грн (6500*0,015=97,5);

с 1 октября 2022 – 100,5 грн (6700*0,015=100,5).

НДФЛ+ВЗ

с 1 декабря по 30 сентября вычитаемая общая сумма с минималки – 1267,5 грн;

с 1 октября 2022 года сума налога составит 1306,5 грн.

Размер единого социального взноса (ЕСВ) для физических лиц – предпринимателей тоже привязан к “минималке”. С 1 января 2022 года минимальный размер ЕСВ в месяц составляет 1430 грн. С 1 октября он вырастет до 1474 грн. Максимальный размер начисленного ЕСВ в месяц с 1 декабря 2021 увеличен до 21 450 грн, а с 1 октября 2022 будет составлять 22 110 грн.

Размер единого налога для ФЛП первой группы в месяц в 2022 году составит 248,1 грн (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января). Для ФЛП второй группы налог вырос до 1300 грн (20% от “минималки”), для третьей группы – сумма составляет 5% от дохода.

С 2022 года украинцы начнут платить налог на огород – кто и сколько

Налог на продажу недвижимости в следующем году – от чего будет зависеть