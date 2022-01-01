Как проявляется аллергия на алкоголь – что говорят врачи

Случается, что даже бокал вина вызывает зуд и покраснение на коже. Так проявляется аллергия на алкоголь

Если часто после бокала вина вы замечаете на лице красные пятна, чувствуете небольшой зуд — это вполне может быть аллергией на алкоголь или на один из его компонентов. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Голос.ua

Врачи пояснили, что аллергия на алкоголь – это отрицательная реакция организма при приеме определенных алкогольных напитков. Как при любой другой аллергии, в случае с алкоголем иммунная система негативно воспринимает встречу с веществами, которые наносят вред организму. И поскольку аллергенами могут быть и продукты питания, и определенные вещества, например слюна животного, и даже температура. Алкоголь — не исключение.

Аллергическая реакция на алкоголь — не самое распространенное явление. Дело в том, что организм человека в нормальном состоянии сам вырабатывает небольшое количество этилового спирта. По этой причине диагностировать заболевание сложно, ведь аллергомаркеры не дадут никакого сигнала на этанол.

Правда, тесты могут зафиксировать реакцию на другие компоненты алкоголя. Кроме того, человек, который демонстрирует аллергическую реакцию при приеме алкоголя, на деле может стать жертвой перекрестной аллергии. Например, на пшеницу или солод, которые входят в состав некоторых алкогольных напитков.

Следует также различать непереносимость алкоголя. При аллергической реакции человек испытывает стандартные симптомы: зуд, насморк, могут начать слезиться глаза, а на коже выступают красные пятна.

Непереносимость же проявляется анафилактическим шоком, расстройством работы ЖКТ, включая диарею, равномерно краснеют лицо, шея, руки. Причем реакция может наступить незамедлительно после приема алкоголя.

Если при аллергии на чужеродное вещество реагирует иммунная система, то при непереносимости организм не способен переработать и переварить алкоголь.

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