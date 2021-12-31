Что приготовить из остатков новогоднего стола: 7 простых рецептов

Впереди новогодняя ночь и пышное застолье с множеством блюд. А потом наступит утро, гости разойдутся, и останутся продукты, которые уже не очень захочется доедать. Но не пропадать же добру! NNS расскажет, что приготовить из остатков новогоднего стола.

ТОП-7 рецептов – что приготовить из остатков новогоднего стола

Сборная запеканка

Очень часто на новогодний стол готовится масса салатов и варится целая батарея овощей. Далеко не все они используются для приготовления, какая-то часть убирается в холодильник «на потом». Вот именно они и потребуются, если из отварной картошки или морковки уже не хочется делать поднадоевший оливье.

Для запеканки требуется измельчить любые сваренные овощи, обжарить их на среднем огне с добавлением любимых приправ и выложить на смазанный маслом противень. Чтобы увеличить объем блюда и придать цветовой акцент, можно добавить остатки консервированного горошка или кукурузы — в общем, все, что еще не заправлено майонезом, но уже нет желания есть.

Готовую смесь следует залить любым соусом по вкусу, либо смазать майонезом и отправить в духовку на 20 минут. По истечении этого времени, противень достать, посыпать запеканку тертым сыром и поставить в духовку еще на 10 минут. Сытное, вкусное блюдо, которое можно подать на ужин 1 января готово! Подобную запеканку, кстати, можно приготовить даже из оставшегося оливье, которое еще не заправлено майонезом.

Фруктовый салат

Фрукты — тот продукт, который практически всегда остается после новогоднего застолья. Если учесть, что на стол они подаются в нарезанном виде, то легко понять, что они быстро заветриваются и теряют привлекательный вид. Утром 1 января фруктовая нарезка является далеко не самым вкусным блюдом, но ситуацию легко исправить, приготовив фруктовый салат.

Для салата потребуются любые, оставшиеся после праздника фрукты, натуральный йогурт или даже кефир, перемешанный с сахаром. Внимательно осмотрите остатки нарезки: если фрукты слишком заветрены, стоит счистить верхний слой и только потом отправлять их в салат.

Все нарезанные кубики необходимо просто залить йогуртом или другим соусом по вкусу, перемешать и готово! Подойдут яблоки, груши, манго, бананы, мандарины. Однако употреблять подобное блюдо необходимо сразу же, потому как третью жизнь фруктам дать уже не получится.

Пирог к чаю

Из оставшейся фруктовой нарезки также можно приготовить вкусный сладкий пирог к чаю. Если есть, можно добавить замороженные или свежие ягоды, но и без них изделие получится необыкновенно вкусным.

Приготовление

Для пирога потребуется стакан кефира, стакан муки, остатки фруктов, стакан манной крупы, ванилин, растительное масло и разрыхлитель теста. Все ингредиенты необходимо тщательно перемешать и оставить тесто на 30 минут. В это время следует разогреть духовку и застелить противень бумагой для выпечки.

Готовую смесь следует вылить на противень и отправить в духовку на 30-40 минут. Если для пирога использовались яблоки, можно добавить корицу, гвоздику и ванилин. Кроме того, тесто можно разделить на порции и залить формочки для кексов, вы получите порционную фруктовую выпечку к чаю.

Пицца

Самый простой способ дать вторую жизнь сырной и мясной нарезке. Отличный вариант для сытного посленовогоднего ужина, тем более, что подойдут буквально любые ингредиенты. Из колбасной нарезки и копченостей можно сделать мясную пиццу, если имеются консервированные морепродукты — будет отдельное изделие для любителей морских гадов.

Для приготовления пиццы потребуется сделать тесто, либо заранее приобрести его в магазине. Все подходящие для блюда компоненты необходимо равномерно выложить на ровно раскатанную, смазанную томатной пастой основу и выпекать при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут.

Тушеная капуста

Такой овощ, как белокочанная капуста здорово выручает после новогодних праздников. Тушеная капуста с добавлением остатков колбасы или мясной нарезки — хороший вариант сытного ужина 1 января. В блюдо можно также добавить остатки подсохшего хлеба, так тушеная капуста получится оригинальной и сытной. Для рецепта потребуется небольшой кочан капусты, остатки мясной нарезки, сливочное масло, репчатый лук и томатная паста по вкусу. Лук и колбасу необходимо обжарить в течение 2-3 минут на разогретом сливочном масле, далее все делается по обычному рецепту тушеной капусты.

При желании можно приготовить запеканку из этих же компонентов. Для этого следует измельчить кусочки хлеба вместе с маслом и колбасной нарезкой, потушить капусту и выложить ее в форму для запекания. После этого добавить к основному ингредиенту измельченное мясо и отправить всю смесь в духовку на 15 минут.

Тосты

Для первого завтрака в новом году подойдут французские тосты с фруктами. Для приготовления потребуются остатки белого хлеба или булочки, консервированный ананасы, яблоки или банан, сливки и 2 яйца.

Оставшиеся выбранные фрукты необходимо мелко порезать и обжарить на сливочном масле с добавлением небольшого количества сахара и корицы до полного растворения приправ. В отдельной емкости взбить яйца и добавить к ним сливки — в этой смеси необходимо замочить кусочки хлеба.

Обжаренные фрукты убрать со сковороды и пожарить в остатках жидкости вымоченные булочки с обеих сторон до золотистого цвета. На готовые тосты выложить фрукты в произвольном порядке, украсить по желанию свежими ягодами и посыпать сахарной пудрой. В восторге будут не только дети, но и взрослые.

Вегетарианская солянка

В качестве горячего первого блюда на обед 1 января можно подать вегетарианскую солянку из остатков с новогоднего стола. Никаких ингредиентов докупать не придется, так как на любом столе в новогоднюю ночь они присутствуют всегда и в каждом доме.

Для приготовления супа потребуются оливки или маслины, соленые огурцы, картофель, морковь и специи по вкусу. В кастрюле с толстыми стенками следует обжарить морковь, добавить к ней томатную пасту и приправы. После добавить отварные овощи, оставшиеся от приготовления салатов, обжарить их и залить кипятком.

В конце приготовления добавить мелко нарезанные соленые огурцы, оливки или маслины и выжать немного лимонного сока. В финале получится отличное, достаточно легкое блюдо, что особенного важно после бурного «праздника живота» накануне ночью.

При желании можно придумать еще массу рецептов вкусных блюд из остатков продуктов с новогоднего стола. Совсем необязательно выбрасывать то, на что было потрачено достаточно средств. Главное — приложить немного фантазии и воображения!

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