Жизнь после диагноза «бесплодие»: что делать. Ответ врача

Дети — один из основных критериев семейного счастья. Поэтому многие пары, услышав диагноз «бесплодие», опускают руки и впадают в отчаяние.

Но современная медицина может помочь большинству людей стать счастливыми родителями.

Например, это позволяет экстракорпоральное оплодотворение в клинике Feskov, где профессионалы помогли уже тысячам пар обрести долгожданных малышей. Главное, не отчаиваться! Для начала можно записаться на консультацию и обследование.

ЭКО: стоимость, особенности и шансы на успех

О процедуре ЭКО слышали многие — это один из наиболее популярных способов борьбы с бесплодием. Ее особенность — зачатие вне организма будущей матери. Культивированный эмбрион пересаживают в предварительно подготовленный организм женщины.

Среди основных этапов процедуры ЭКО:

стимуляция овуляции — организм будущей матери подготавливают к зачатию с помощью гормонов;

получение яйцеклеток — для трансвагинальной пункции используется легкий наркоз, чтобы сделать процедуру более комфортной;

искусственное оплодотворение, для которого может использоваться как сперма мужа, так и донорский материал;

введение эмбриона в организм матери — с помощью эластичного катетера предварительно культивированный эмбрион переносят в полость матки.

Рассмотрим эти этапы подробнее. После того как пара решает присоединиться к программе ЭКО, проходит все необходимые обследования и анализы, организм женщины начинают подготавливать к зачатию.

Для этого используются различные гормональные препараты, что дают возможность организму образовать несколько фолликулов, за ростом которых врач наблюдает с помощью УЗИ. После достижения ими необходимых размеров, яйцеклетки извлекаются.

Средний срок созревания фолликулов — от 8 до 12 дней. Стоит отметить, что трансвагинальная пункция, с помощью которой извлекают созревшие фолликулы, абсолютно безопасна для организма женщины. В этот же период берется сперма мужа или донорский материал.

Полученные фолликулы оплодотворяются, после чего помещаются на 3–5 дней в инкубатор, где поддерживаются оптимальные для эмбриона условия. За их ростом наблюдают специалисты. После того как они достигают определенной степени развития, эмбрионы пересаживают в полость матки.

Затем проводится специальная гормональная терапия, чтобы запустить в организме женщины процессы, характерные для природной беременности. Через две недели делается тест на беременность, а спустя неделю — УЗИ, которое устанавливает факт наличия беременности.

Стоимость и шансы на успех

Стоимость ЭКО — около 30 000 грн без учета медикаментов. В клинике профессора Феськова А. М. также предлагают услугу «Гарантированное ЭКО», предусматривающую несколько пакетов, ее стоимость — около 17 000 евро.

Вопрос успешности ЭКО индивидуален. Если возможность забеременеть за один природный цикл естественным путем составляет 20 %, то ЭКО увеличивает эти шансы до 45 %, а в некоторых случаях даже до 70 %.

Помните — положительный настрой, общее состояние здоровья и правильный образ жизни значительно увеличивают шансы наступления беременности.