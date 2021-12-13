Живой кешбэк на Tennisi: прокачай героя

Несмотря на обилие акций, в мире букмекерских бонусов редко происходит что-то принципиально новое. Но, кажется, букмекерская контора Тенниси КЗ придумала, чем украсить стандартный бонус за ставки: кешбэк.

На сайте БК его теперь называют «живым».

Что такое кешбэк

Кешбэк — это самый распространенный бонус букмекеров для действующих игроков. А еще самый понятный и честный: БК возвращает определенный процент от суммы сделанных ставок. Чаще всего — от проигрышных, то есть делится прибылью. Но изредка бывают акции, где процент возвращают вне зависимости от результата пари.

У такого типа акций не так много настраиваемых параметров.

Срок. Иногда кешбэк рассчитывают раз в неделю, иногда — раз в месяц.

Размер. Сколько процентов вернет букмекер.

Фрибеты или кеш. Форма, в которой возвращают проигранное. Если это фрибеты, то их вывести нельзя. Сначала надо проставить и перевести на счет выигрыш. Что, как вы понимаете, бывает не всегда. С кешем все честнее: букмекер пополняет счет клиента, и тот сам решает, что делать дальше — ставить или выводить.

Что придумала «Тенниси»

Букмекер постарался превратить скучное отбивание денег в ролевую игру с героями и заданиями. Выполняя их, кешбэк можно увеличить в 11 раз: с 1% до 11. Называется это прокачкой кешбэк-героя.

Выбрать можно одного из десятка персонажей: дерево Кэшбук, Кэшбэкозавра, танк Бронекэшбэк, Кэшбоксера, Кэшберета или Кэшбестию (она на фото к статье).

Задания, разумеется, предполагают ставки. Но важна не только сумма: с помощью разных заданий «Тенниси» знакомит пользователей с рядом продуктов.

Например, с эксклюзивной линией: чтобы герой подрос, нужно сделать 10 уникальных ставок по маркетам, предложенным аналитиками конторы. Это само по себе может быть интересно: например, оценить тотал голов Мо Салаха по итогам сезона или поставить на автогол в исполнении Криштиану Роналду.

Суперкэф — это предложение поставить с высоким коэффициентом, от 10.00. Скорей всего, для этого потребуется экспресс. Та же ставка может быть учтена и в другом испытании — «Экспресс по расписанию», когда за месяц надо поставить 28 ставок этого типа в разные дни.

Если пройти все девять испытаний, получаешь главный приз: кешбэк-герой зарабатывает дополнительную жизнь и не умирает в конце месяца.