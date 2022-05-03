Як купити товари в Китаї: 5 простих кроків

Китай давно перетворився на світову фабрику, де можна замовити будь-який товар. Багато українських бізнесменів давно закуповують товар у Піднебесній та продають його в Україні.

Більш того – мають власне виробництво private label.

Якщо ви ще ніколи не замовляли товари з Китаю, то зараз самий час. Це допис для підприємців-новачків, які прагнуть працювати з КНР та розібратися у процесі. Розповідаємо про 5 простих кроків, які допоможуть побудувати бізнес.

Крок 1. Обираємо бізнес-модель

Існують такі варіанти створення бізнесу з Китаєм:

дропшипінг. Це бізнес без капіталу. Продаж товару здійснює магазин-посередник від постачальника. Людина отримує свій відсоток від кожного продажу;

спільні покупки. Люди об’єднуються та замовляють товар у одного постачальника. Це дозволяє економить гроші за товар і його доставку;

оптові продажі. Організувати торговий бізнес, щоб продавати партії товару;

відкриття свого інтернет-магазину. Щоб просувати товарну пропозицію, потрібні знання підприємництва.

Крок 2. Початковий капітал

Бізнес-модель, скоріше за все, визначає стартовий капітал. Від цього залежить, який варіант бізнесу з КНР ви оберете. Якщо фінансової подушки не має, то краще зупинитися на дропшипінгу – ризики практично мінімальні. Інтернет-магазину або офлайн точку торгівлі можуть запускати ті, у кого є капітал. Ці моделі мають ризики, але є прибутковими.

Крок 3. Вибір товарної ніші

Один із важливих моментів перед тем, як розпочати бізнес з Піднебесною. Продавати можна все, але чи буде товар користуватися попитом та приносити гроші – це питання аналізу ринку. Товар повинен витримувати конкуренцію та мати попит через клієнтів.

Також конкурентоспроможність має на увазі якість та тренди.

Перед створенням бізнес-моделі варто проаналізувати конкурентів. Конкурувати у товарній ніші, де багато крупних гравців не варто.

Крок 4. Вибір китайського постачальника

Підприємців-початківців завжди цікавить питання, як замовити товари з Китаю? Перш за все потрібно вибрати надійного постачальника. І тут варто визначитися з ким ви хочете працювати – безпосередньо з виробниками або посередниками. Звичайно, вигідно працювати з виробниками.

Її можна зробити на популярному сайті Alibaba.com, що є провідним з оптових закупівель. Він ідеально підходить, якщо підприємниць хоче зробити оптове замовлення, а не вроздріб. Портал Alibaba навіть має російськомовну версію сайту, але спілкуватися з постачальниками краще на англійській. Проте варто пам’ятати, що навіть на Alibaba є шахраї.

Як визначити надійного китайського постачальника?

простежте статус продавця. На особистій сторінці буде віконечко «оцінка постачальника». Цей статус визначає сумлінність постачальника. Статус AssessedSupplier – найвищій

проаналізуйте дані на сайті (товари, описи)

подивитися чи зазначена повна адреса

прочитайте відгуки та додаткову інформацію

І після цього зв’язуйтесь з постачальником. Дамо пораду: уточнюйте ціну. Вартість на сайті та при остаточному замовленні може відрізнятися на вашу користь. Китайці орієнтуються на великі та регулярні замовлення. Вони прагнуть побудувати стабільні відносини. Тому можуть надавати знижки. У договорі враховуйте всі деталі: куди буде доставка, дані товару, обсяг замовлення.

Крок 5. Отримання товару

Отже, ви замовили товар у надійного постачальника, тепер справа за доставкою. Найкращий варіант для оптового замовлення – доставка морем. Вона підходить представникам середнього і дрібного бізнесу. Перевага – ціна за рахунок великих обсягів. Термін морської доставки вантажів до України становить 55-60 днів.