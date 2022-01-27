Вживані авто: з Канади в Україну

У якій країні українці найчастіше купують вживані автомобілі? За даними сервісу з перевірки авто carVertical (дослідження базується на інформації лише про ті імпортні вживані автомобілі, які були перевірені через платформу) у 2021 році лідером, як ви вже здогадались, були Сполучені Штати Америки.

Ця тенденція зберігається і надалі, адже автівки з американських аукціонів мають вигідну ціну, хороші якісні характеристики та технічний стан. Такими ж показниками, а подекуди й кращими, володіють автівки з країни-сусідки США — Канади. Вони мають набагато менший попит, однак їх можна вважати одним з найкращих альтернативних варіантів для придбання вживаного авто з-за кордону.

Переваги замовлення авто з Канади

Ціна

Інколи авто з канадських аукціонів з не гіршим технічним станом та комплектацією можна придбати дешевше, ніж у США. Найбільше вартість залежить від марки, моделі, року випуску, типу двигуна, пробігу, комплектації, типу кузова, пошкоджень та їхнього характеру.

Технічний стан

Більшість аналогів на вторинному ринку України є більш зношеними. Це зумовлено такими причинами, як-от: більш регулярне техобслуговування, використання якісного палива, хороший стан доріг й т. і.

Правдива інформація

Дані про авто, які представлені на торгових майданчиках Канади також повідомляють про справжній пробіг, наявні пошкодження, число власників та ДТП, у яких транспортний засіб брав участь.

Широкий асортимент

На канадських аукціонах є великий вибір автомобілів з економними, потужними або недорогими в обслуговуванні двигунами. Є велика ймовірність, що вам вдасться знайти омріяне авто.

Покращена комплектація

У вас є можливість купити авто, яке виготовили з розширеним функціоналом.

Як здебільшого компанії-посередники організовують співпрацю?

Доставлення авто з Канади , компаніями-посередниками, нічим не відрізняється від пригону машин з США. Наприклад, компанія «StarCars» пропонує ідентичні етапи співпраці. Вона надає клієнтам вичерпні консультації та повний юридичний супровід покупки та навіть можливість оформлення автомобіля на виплат.

Зазвичай співпраця починається з пошуку потрібного клієнту авто з огляду на його бюджет та побажання. Хороші компанії підбирають машини з оптимальним співвідношенням ціна-якість та пропонують клієнту різні найбільш вигідні варіанти аукціонних машин. Перед участю в аукціоні клієнти укладають договір та сплачують завдаток. У день торгів брокери купують лот, а також перевіряють історію авто. Проконтролювати це може і клієнт за допомогою VIN-коду. Також під час співпраці фахівці компанії мають бути на зв’язку з клієнтом. Після ухвалення усіх юридичних питань, посередники займаються транспортуванням автомобіля в Україну. Здебільшого автомобіль страхують, а термін доставлення становить не менше 6 тижнів, адже машини прямують в Україну морем. Після прибуття в український порт відбувається процедура розмитнення. Переважно всі компанії розраховують вартість ремонту, можуть замовити потрібні деталі та відремонтувати машину «під ключ».

Зрештою посередники можуть взяти на себе всі етапи купівлі та підготовки автомобіля до експлуатації. Однак для співпраці треба вибрати надійну компанію-посередника з досвідченими працівниками та ліцензією.

Придбання вживаного авто — це досить популярна практика серед українців, однак не варто звужувати вибір лише до машин з США. Як бачимо, існують й інші, а інколи навіть вигідніші варіанти.