Выращивание овощей в открытом грунте – советы и рекомендации

Благодаря плодородной земле и традициям высадка овощей в открытый грунт является для большинства из нас обыденным явлением. Но на самом деле открытый грунт – далеко не самая простая площадка для работы с растениями, огороднику необходимо учитывать множество сложных обстоятельств.

О них мы и поговорим далее. Информация будет особенно полезна тем кто только планирует получить свой первый урожай.

В чём особенность выращивания овощей в открытом грунте?

Любая культура требует особого подхода с вашей стороны – в противном случае урожай будет ниже ожидаемого или растения вовсе погибнут. В открытом грунте угроз растениям достаточно – это температура, избыточная влажность, вредители, а также неконтролируемые погодные условия вроде града.

Также посадка в открытый грунт дает преимущества:

почва позволяет высадить столько семян овощей, сколько вам нужно, не ограничиваясь контейнером или теплицей;

под естественным ультрафиолетом рассада растет быстро и не имеет многих проблем тепличных растений;

можно контролировать, обрабатывать и поливать сразу несколько культур.

Вопреки стереотипу, для выращивания овощей под небом не нужно иметь огромный участок – просто нужно соблюдать необходимый минимум пространства для каждого типа растений и копить опыт.

Что можно выращивать на открытом грунте: список самых популярных овощей

На почве можно выращивать практически всё. Однако фермеры, которые не занимаются посадками для продажи или рассады, а преследуют только бытовые цели, логично выбирают только самые простые варианты и низкие по стоимости. Овощи, которые легко выращиваются в таких условиях и практически не требуют сложного ухода, давно найдены.

Что посадить при наличии открытого участка:

Капуста. Ее трудно растить вне открытой почвы из-за её размеров, а нужна она обычно в больших количествах, так как хорошо хранится. Популярные сорта капусты – Июньская, Белорусская, Подарок, Амагер и т.д. Томаты. Требуют пространства и поддерживающих конструкций. Кроме того, томаты должны наливаться цветом под естественным освещением. Лучше всего выбирать сорта Белый налив, Классик, Толстой. Они лучшие по своей цене и качеству. Лук. Луковицы – чемпионы по долгосрочному хранению, потому выращивать эту культуру можно сколько угодно. Также лук характеризуется простым уходом и сбором урожая. Огурцы. Эти овощи давно являются основой традиционной консервации, потому выращивать их самостоятельно рекомендуется любому любителю солений. А через то что это чаще всего первые овощи что созревают на огороде в сезон их сажают все. Культура отличается огромным разнообразием сортов с разными характеристиками семян – Родничок, Нежинка, Водолей, Изящный. Кабачки. Удивительно неприхотливый овощ, который дает простор фантазии в кулинарном мастерстве и консервации. Также отлично хранится, делится на разнообразные сорта, популярные следующие – Зебра, Цукеша, Грибовские.

Эти культуры можно выращивать и в домашних условиях, если есть семена, но ничто не заменит роль солнца и свежего воздуха.

Как заказать семена для высадки в открытый грунт?

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