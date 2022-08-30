Выгодный обменник цифровых денег

Цифровые валюты появились изначально как платежное средство в рамках новой финансовой системы. Взвесив все риски и перспективы возможной прибыли, инвесторы и трейдеры стали также использовать крипту в качестве рабочего инструмента.

И это успешно реализуется на протяжении уже нескольких лет. Тем более учитывая стабильное повышение ценности каждого существующего на сегодняшний день вида цифровой валюты.

В зависимости от поставленных целей и задач, можно совершать не только обмен биткоин Одесса на гривны, доллары. Также доступна возможность обмена на другие виды криптовалюты, за счет чего есть шансы на получение пассивного дохода на постоянной основе.

Как лучше обменивать криптовалюту?

Учитывая массовую популяризацию криптовалюты по всему миру, сегодня предлагаются разные варианты для обмена:

криптокошельки — в мобильных приложениях и на аппаратных версиях можно совершать обмен одной крипты на другую, но только в рамках тех систем, которые поддерживаются;

криптобиржи — этот вариант больше подходит для трейдеров, которые активно используют различия в курсе разных валют без привязки к одному варианту, но на таких платформах часто можно вывести деньги на сторонний ресурс или банковскую карту исключительно в фиатных деньгах в определенной валюте;

криптообменники — это более широкое пространство для деятельности любого человека, которые использует цифровые деньги.

Таким образом, оптимальным и наиболее практичным способом является именно обменник онлайн, ведь в нем предоставляются определенные значимые преимущества.

Криптообменки онлайн — основные плюсы

Обменники онлайн работают в беспрерывном режиме 24/7. Здесь можно совершать транзакции в автоматическом, полуавтоматическом, ручном режиме. Все зависит от суммы и сроков. Также плюсами использования именно таких платформ являются следующие факторы:

обеспечение высокого уровня конфиденциальности наряду с гарантиями безопасности использования личных данных в рамках обозначенной платформы;

широкий перечень услуг — как правило, солидные компании предлагают не только купить, продать биткоин, но и обменивать несколько тысяч вариантов фиатных и цифровых валют;

оптимальные условия комиссии — в отличие от криптобирж, где могут быть предусмотрены дополнительные платежи даже за создание заявки на сделку или просто наличие счета, в криптообменках комиссия удерживается исключительно по тарифу за проведенную транзакцию.

Если сравнивать начальные базовые условия, то перспективы обмена на специальной обменке могут показаться не очень выгодными. Но если совершать транзакции регулярно, а также учитывая отсутствие дополнительных взысканий, выгода в итоге становится очевидной при снижении тарифной ставки за услуги. А если сравнивать с обменными операциями на криптокошельках, то в обменках предлагается гораздо более широкий перечень услуг, в том числе возможность продать биткоин за наличные фиатные деньги.