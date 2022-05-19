Выбор металлической мебели и перфорированных стеллажей

Обустройство магазина, склада или торговой точки обеспечивает правильное хранение, продажу и выкладку продукции. Надежным вариантом, который прослужит долго, является мебель из металла , потому что она отличается долговечностью и простотой в уходе.

Среди востребованного оборудования есть и легкие перфорированные стеллажи, как универсальный пристенный вариант.

Выбор подходящей металлической мебели

Для дома есть и другие варианты мебели, а вот для магазина или предприятия единственно верный вариант – оборудование из металла. Оно отличается прочностью, служит долгие годы и не теряет внешний вид и функциональные особенности.

Кроме оборудования, которое напрямую используется для хранения продукции или ее изготовления, есть еще мебель для персонала. Ее также лучше выбирать из металла для длительной эксплуатации. Шкафы и полки для раздевалки должны быть компактными, прочными и устойчивыми.

У металлической мебели есть множество преимуществ. По износостойкости она в разы лучше, чем шкаф, сделанный из любого другого материала. Что касается стиля, то его как такового нет. Шкафы из металла выполнены в строго, даже лаконично. Уход за конструкцией не составит труда.

Выбор перфорированного пристенного стеллажа

Среди стеллажей, отличающихся прочностью и долговечностью, выделяются перфорированные. Внешне их сложно отличить от похожих конструкций. В большинстве случаев они относятся к пристенной и легкой мебели. Опора для стеллажа обеспечивает больше стойкости, что повышает уровень допустимой нагрузки.

Особенности конструкции:

компактность;

универсальность;

простота в уходе;

вместительность;

демократичность цены.

Перфорированные стеллажи используют в любых магазинах и на предприятиях. Они подходят для выкладки и демонстрации товара. Удобный стеллаж перфорированный пристенный быстро монтируется и устанавливается в любом помещении. Конструкция относится к модульным. Выставляя несколько стеллажей, удастся построить цельную длинную полку. Дизайн перфорированной модели простой, но одновременно стильный.

В уборке конструкция ничем не отличается от обычных полок. Воздействие водой или моющим средством не портит поверхность и не провоцирует появление ржавчины. Несмотря на устойчивость, модель не тяжелая и легко переносится в другие части магазина, если возникает необходимость сделать перестановку.