Выбираем вместе кухонное чудо – мультиварку

Разнообразные машины, облегчающие работу на кухне, уже давно перестали быть экзотикой. Кофеварка и блендер, соковыжималка и пароварка – все они делают домашние хлопоты легче, а приготовление еды превращается в легкий, быстрый процесс.

Одним из главных подобных агрегатов является мультиварка, позволяющая приготовить одномоментно 2 и более блюд. Автоматический режим требует от вас только 2 основных действий: уложить в мультиварку необходимые продукты и нажать клавишу «Старт». Модели мультиварок очень функциональны: они с одинаковым успехом могут варить, печь и готовить продукты на пару. При этом витамины и полезные свойства всех элементов сохраняются практически в полном объеме.

Конструкция мультиварки довольно проста. В нее входит съемная емкость с крышкой и герметический корпус, чаще всего выполненный из стали или пластика. Процессом нагревания управляет специальный микропроцессор. Съемная чаша имеет обязательное антипригарное покрытие: это облегчает процесс мытья, а еда в такой емкости не пригорает. Благодаря герметичной крышке мультиварки температура и уровень давления сохраняется на той отметке, которая была задана настройками. На этот факт влияет и микропроцессор. С его помощью устанавливается и время приготовления пищи, которое напрямую зависит от качества и объема продуктов, а также от режима приготовления. Конструкция мультиварки устроена таким образом, что еда не подвергается электромагнитному излучению и сохраняет максимальную полезность.

Несомненным преимуществом мультиварки можно считать ее компактность и, следовательно, мобильность. Малый вес позволяет взять ее на дачу, в поездку. Главное, чтобы в том месте, куда вы отправляетесь, было электричество.

Выбирая подходящую именно вам модель мультиварки , следует обратить внимание на 2 главных параметра: мощность и объем. Вместимость чаши может варьироваться от 2,5 до 5 литров. Рассчитывайте необходимый объем в зависимости от членов вашей семьи: 2,5 литра вполне достаточно для приготовления еды на 3 человек. Если ваша семья большая или вы любите частые посиделки с гостями и не любите проводить много времени за готовкой, выбирайте мультиварку объемом 4-5 литров.

То же самое можно сказать и о мощности: чем она выше, тем быстрее процесс приготовления. Мощность варьируется от 400 до 1400 Вт. Если вы не планируете готовить много и часто, имеет смысл ограничиться моделью с мощностью около 550-600 Вт, этого будет вполне достаточно для комфортного использования мультиварки и приготовления множества различных блюд.

Самая простая мультиварка оснащена как минимум 3 автоматическими способами приготовления: варка, жарка, варка на пару. Для начала работы вам нужно лишь выбрать соответствующий режим. Мультиварка сама просчитает необходимую температуру и время приготовления. Когда работа будет окончена, вы услышите специфический звуковой сигнал.

Одной из полезных дополнительных функций является таймер отсрочки. Он позволяет приготовить блюдо к определенному времени. Вы лишь закладываете в емкость продукты, выставляете нужное время и запускаете соответствующую функцию.

Остальные особенности моделей мультиварок сводятся к дизайнерским. Можно выбрать вариант с ручкой, и тогда вы легко переместите мультварку с места на место в случае необходимости. ЖК-дисплей выглядит очень стильно и отражает массу параметров: время приготовления, температуру, режим и прочее. Более дорогие модели имеют в комплекте несколько мерных стаканчиков и ложки, а также красочный буклет с инструкцией и множеством рецептов, который, безусловно, поможет вам в освоении вашей кухонной новинки.

Определившись с моделью, непосредственно перед покупкой внимательно осмотрите мультиварку на наличие возможных дефектов. Электрический провод должен быть в идеальном состоянии, крышка корпуса плотно прилегать к основной емкости, чтобы в мультиварку не попала грязь или вода. Естественно, все модели должны иметь гарантийный талон с печатью. Проконсультируйтесь в магазине, куда вы сможете обратиться в случае поломки. Чаще всего на комиссию и ремонт принимает непосредственно магазин, но может быть и так, что вас направят в сервисный центр производителя, что, согласитесь, не очень удобно и лучше выяснить этот вопрос заранее.

Очевидно, что качественная и функциональная мультиварка станет отличным подспорьем для хозяйки. Пока она готовит вам вкусную, а главное – полезную пищу с сохранением всех полезных свойств используемых продуктов, вы сможете провести время с семьей или друзьями, уделить внимание собственной внешности и здоровью.

Единожды приготовив на мультиварке, вы поймете, что для сытного и разнообразного меню нет необходимости в потере долгих часах у плиты, а нужна лишь одна мультиварка!