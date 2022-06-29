Выбираем матрас – Пружинные и беспружинные – главные отличия

Полноценный сон – лучший отдых для нашего организма. Как известно, на сон мы тратим примерно треть жизни. Потому так важно позаботиться о комфортном месте для ночного отдыха. Одна из важнейших составляющих качественного сна – хороший матрас.

В магазине Kupistul.ua мы предлагаем лучшие матрасы от ведущих производителей в этой отрасли. В нашем ассортименте вы найдете исключительно высококачественные изделия, которые обеспечат максимальный комфорт для вас и ваших близких.

Часто в процессе приобретения матраса мы сталкиваемся с проблемой выбора. Чтобы покупка этого жизненно необходимого предмета была удачной и приятной, нужно заранее разобраться в особенностях матрасной продукции. В нашем каталоге вы можете увидеть, что все матрасы делятся на два типа – пружинные и беспружинные. Собственно, начиная с этого момента, покупателю нужно определиться, какой матрас выбрать.

Пружинные и беспружинные матрасы – главные отличия

Как можно понять из названия, разница заключается в наличии или отсутствии в матрасе пружинного блока. К сожалению, в этой связи сформировались устойчивые стереотипы, которые ошибочно используются при выборе матраса для спальни. Одна из таких установок: только пружинный матрас может быть ортопедическим. Это – в корне неверное и отчасти даже опасное для здоровья мнение!

Дело в том, что наличие пружин в матрасе создает колебания. Именно эти волнообразные движения недопустимы для детского, еще не сформировавшегося окончательно позвоночника. Потому каждый детский врач и ортопед будет категорично заявлять одно: ребенок должен спать на беспружинном матрасе. Особенно это касается новорожденных и детей, не достигших двенадцатилетнего возраста.

За ортопедические свойства беспружинного матраса отвечают слои, которые как раз и создают правильную жесткость и необходимый ортопедический эффект. Чаще всего для наполнения беспружинных изделий используются такие современные и высокотехнологичные материалы, как:

кокосовое волокно (койра);

натуральный латекс;

пена мемори, то есть “с эффектом памяти” (memory foam);

морские водоросли;

конский волос.

Каждый из этих материалов имеет свои особенности, о которых легко можно узнать из интернета или же спросить у наших консультантов. Общее, что объединяет, все виды наполнителей по-настоящему качественных беспружинных матрасов – нужный уровень жесткости, безопасность, экологичность и гипоаллергенность.

Главная ценность пружинных матрасов состоит в том, что каждый покупатель может выбрать наиболее подходящий уровень жесткости. Как известно, в некоторых случаях жесткий матрас неприемлем. Это касается, в первую очередь, пожилых людей, а также тех, кому противопоказана любая нагрузка на позвоночник. Или же вам просто комфортнее спать на мягкой постели. В любом из этих случаев стоит обратить внимание на пружинный тип матраса.

Виды матрасов с пружинным блоком

В этой категории товаров также есть свои особенности выбора. В основном, они обусловлены различными видами пружинных блоков. В данный момент существует очень много их разновидностей. На нашем сайте представлены пружинные матрасы с тремя наиболее популярными разновидностями пружинного блока:

Боннель; Мульти Боннель; Pocket Spring.

Главное отличие различных моделей пружинных матрасов заключается в количестве пружинных блоков и способе их размещения внутри изделия. Так, существуют матрасы с зависимым (боннель) и независимым (Pocket Spring) пружинным блоком. От типа пружинного блока как раз и зависит способность матраса равномерно распределять нагрузку.

Принято считать, что именно блок независимых пружин “покет спринг” наиболее эффективно справляется с задачей равномерного распределения нагрузки. Благодаря этому достигается максимальный ортопедический эффект, а это значит, что наш позвоночник на протяжении всего времени сна находится в здоровом положении.