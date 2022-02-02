Вопросы урологу клиники Добрый Прогноз

Урологические заболевания имеют широкое распространение среди мужчин. На самые популярные вопросы пациентов отвечает в нашей статье врач уролог клиники немецкой медицины Добрый Прогноз.

При каких симптомах необходимо записаться на прием к урологу?

Главный тревожный симптом — это появление крови в моче. Даже если это случилось только один раз, все равно необходимо как можно скорее записаться на осмотр. Данный симптом может свидетельствовать об онкологическом процессе в предстательной железе. При этом заболевании пациенту назначается ТУР простаты в Dobro-Clinic.com.

Другие симптомы, требующие консультации специалиста следующие:

Увеличение размера яичек.

Нетипичные выделения из полового члена.

Болезненный процесс мочеиспускания.

Учащенные позывы в туалет.

Чувство жжения и рези в мочеиспускательном канале.

Как часто нужно сдавать кровь на ПСА?

Одно из самых опасных урологических заболеваний — это рак предстательной железы. В большинстве случае он протекает бессимптомно, поэтому проблему удается выявить только в запущенном состоянии. Чтобы снизить риски, мужчинам после 40 лет необходимо каждый год сдавать анализ на онкомаркер ПСА. Стоит отметить, что он не всегда показывает наличие рака. Он также выявляет доброкачественные опухоли и другие заболевания мочеполовой системы. Поэтому результат анализа должен трактовать только врач.

Какие факторы приводят к развитию простатита?

Чаще всего простатит возникает в результате проникновения инфекции в мочеполовые пути. Однако также существует небактериальный простатит. Его провоцируют такие факторы:

Нервное перенапряжение.

Чрезмерные физические нагрузки.

Повышенное давление в простате.

Подъем тяжестей.

Что приводит к половой дисфункции?

Импотенция не является отдельным заболеванием. Она представляет собой симптом, который сопровождает какую-либо патологию. Нарушение эрекции может быть вызвано как физиологическими факторами, так и психологическими. К первым относятся гормональные нарушения, инфекции, воспалительные процессы и другие. Лечением занимается уролог. Если причина носит психологический характер, то необходимо обратиться к сексопатологу или психотерапевту, так как предстоит работать с внутренними установками.

Почему стоит обратиться в клинику Добрый Прогноз?

Успех лечения во многом зависит от правильной выбранной клиники. Клиника немецкой медицины Добрый Прогноз — ведущее медучреждение в стране, о чем свидетельствуют отзывы наших пациентов. Среди главных преимуществ можно выделить квалифицированных и опытных врачей, современное оборудование, инновационные и эффективные методы лечения.