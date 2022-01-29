В Украине наблюдается повышения спроса на кнопочные телефоны Nokia

Аналитика авторитетных исследовательских компаний показывает интенсивный рост продаж по Украине кнопочных телефонов.

Согласно результатам анализа в 2021 г. таких гаджетов было продано на 18% больше, чем за прошлый год. Особо высоким спросом отличаются устройства финского производителя Nokia.

Причины популярности телефонов с кнопками Нокиа среди украинцев

Эксперты советуют выбирать гаджеты Nokia на авторитетных площадках (к примеру, shop.kyivstar.ua). Купленный на подобной платформе кнопочный телефон Нокиа будет иметь сертификаты качества, официальную гарантию. В противном случае потребитель рискует приобрести поддельное или некачественное мобильное устройство.

Преимущества телефонов с кнопками Nokia перед конкурентами

Подобные гаджеты отличаются добротной сборкой, долговечностью, корректной работой всех присутствующих опций. Среди иных плюсов потребители отмечают:

стильный дизайн корпуса;

удобное расположения кнопок;

нечувствительность к легким ударам, ненаправленным брызгам воды;

устойчивость обшивки к царапинам.

Данные гаджеты Нокиа удобно сидят в руке, приятны на ощупь. Большинство моделей поддерживают две SIM-карты, имеют слоты под съемные накопители.

Техпараметры кнопочных телефонов Nokia

Модели практически всех линеек производителя оборудованы музыкальными плеерами, радиоприемниками, фонариками, диктофонами. Многие устройства оснащены камерами, цветными дисплеями, видеопроигрывателями. Некоторые гаджеты поддерживают современные протоколы мобильных сетей.

Самые популярные модели кнопочных телефонов Нокиа

Среди подобных гаджетов производителя особым спросом отличаются представители линеек:

Nokia 8110 4G – устройства выполнены в виде слайдера, способны подключаться к современным мобильным сетям LTE;

– устройства выполнены в виде слайдера, способны подключаться к современным мобильным сетям LTE; Нокиа 105 – гаджеты выделяются демократичной стоимостью, длительным периодом автономного функционирования;

– гаджеты выделяются демократичной стоимостью, длительным периодом автономного функционирования; Nokia 130 – техсредства оборудованы качественными цветными LCD-экранами, способны проигрывать видеоролики.

Кнопочные телефоны финского изготовителя подходят людям любой возрастной категории. Подобные гаджеты отличаются простотой использования, интуитивно понятным интерфейсом, оптимальным соотношением стоимости и качества. Более подробные параметры вышеуказанных моделей Nokia можно посмотреть, например, в каталоге онлайн-магазина Киевстар.