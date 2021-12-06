В Литве утвердили новый налог на лотереи: суть и последствия

Правительство Литвы поддержало законопроект, устанавливающий четкие правила налогообложения лицензированных лотерейных операторов.

В Украине уже существует практика налогообложения азартных игр, куда входят онлайн казино, в этом числе и пин ап казино зеркало с украинской лицензией. Начиная со следующего года, они должны будут выплачивать 13% стоимости каждого реализованного лотерейного билета.

Денежные средства, полученные от уплаты налога, будут направлены на развитие олимпийских спортсменов и поддержания национальных спортивных федераций. В правительстве Литвы заявили, что данный законопроект затронет каждый работающий в стране пункт продажи лотерейных билетов. Конечно, лотерейные операторы не в восторге от принятого законопроекта. Самих же участников лотерей изменения не коснутся.

До одобрения законопроекта налоговые отчисления от лотерей распределялись следующим образом: 5% налогового сбора шли на поддержку спортивных федераций и 8% прибыли от продаж лотерейных билетов отдавали в бюджет.

Новый законопроект, принятый литовским Сеймом, предусматривает изменение налогообложения лотерей. Налог в размере 5% и бюджетные ассигнования заменят единым налогом в 13%. Новый закон вступит в силу в июле 2022 года.

Какие цели преследует правительство Литвы

Принятие такого законопроекта напрямую связано с подготовкой к предстоящим Олимпийским играм и футбольному Чемпионату мира, который состоится в 2022 году. Полученные налоговые средства направят на финансовую поддержку Национального олимпийского комитета Литвы и паралимпийских федераций.

Согласно подсчетам экспертов, в следующем году литовский спорт получит финансирование в размере 20 млн евро. Благодаря масштабным финансовым вливаниям в стране обновят спортивные комплексы и реконструируют стадионы.

Последствия принятия нового законопроекта о налогообложении лотерей

Литовский Сейм не первый раз вносит изменения в налогообложении лотерей и игорного бизнеса. Недавно был внесен законопроект, согласно которому наземные игорные заведения начнут платить налоги на основе их общего дохода.

Чтобы закон принес положительный результат, нужно учитывать особенности игорной индустрии и возможности лотерейных операторов. В противном случае есть риски, что казино и лотереи не всегда будут соблюдать правила, предписанные законом.

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