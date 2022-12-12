Молода українська покерна кімната PokerMatch досить швидко завоювала прихильність серед покеристів. Щоденно зіграти в кеш та турніри у різних дисциплінах збирається безліч гравців і всі практично усі можуть знайти в цьому румі необхідний формат чи дисципліну. Познайомитись ближче із даною гемблінговою платформою можна за посиланням https://cardmates.ua/pokermatch.

Покерна кімната була заснована 6 років тому представниками холдингу PariMatch. З того часу ПокерМатч стали самостійним та впливовим гравцем на гемблінговому ринку. Наразі покер-рум входить у топ-10 світового рейтингу за кількістю трафіку (за даними PokerScout).

У цьому матеріалі користувач зможе дізнатися переваги покер-руму над іншими платформами та його основні недоліки, а також його відмінність від аналогічних покерних кімнат.

Переваги покер-руму PokerMatch

Попри простий дизайн та інтерфейс покер-руму, усе в ігровому лобі зроблено так, щоб гравець максимально швидко знаходив та налаштовував необхідну гру.

Одночасно доступно безліч налаштувань, зокрема пошук потрібного формату та персоналізація грального процесу, яку можна здійснити в опціях налаштування профілю. Цікаво те, що до цих опцій можна повернутись безпосередньо під час гри за столом завдяки спеціальним кнопкам.

Покер-рум регулярно організовує великі серії, в рамках яких ключові турніри мають мільйонні гарантії. Окрім цього існує також вигідна програма лояльності із можливим кешбеком до 40%. Можна дуже довго перераховувати всі переваги цієї покерної кімнати, але варто виділити основні:

Зручні фільтри та налаштування гри – інтерфейс покер-руму максимально оптимізований для зручного користування, а до налаштувань столів та профілю можна повернутись у будь-який момент.

– інтерфейс покер-руму максимально оптимізований для зручного користування, а до налаштувань столів та профілю можна повернутись у будь-який момент. 12 видів бонусу на перший депозит – для нових гравців ПокерМатч пропонують цілих 12 видів бонусів. Кожен окремий вид бонусу залежить від суми депозиту та використаного промокоду.

– для нових гравців ПокерМатч пропонують цілих 12 видів бонусів. Кожен окремий вид бонусу залежить від суми депозиту та використаного промокоду. Різноманіття ігор та форматів – покерна кімната має в наявності найпопулярніші покерні дисципліни (Холдем та Омаха), а також екзотичний вид покеру OFC (Китайський покер). Окрім цього гравцям доступні ігри з різною швидкістю, валютою та ставками/внесками.

– покерна кімната має в наявності найпопулярніші покерні дисципліни (Холдем та Омаха), а також екзотичний вид покеру OFC (Китайський покер). Окрім цього гравцям доступні ігри з різною швидкістю, валютою та ставками/внесками. Слабке поле гравців – завдяки забороні стороннього софту та залучення користувачів із онлайн-казино, покер-рум має репутацію платформи зі слабким полем гравців і цим дуже приваблює новачків, а також регулярів, які хочуть на них заробити.

– завдяки забороні стороннього софту та залучення користувачів із онлайн-казино, покер-рум має репутацію платформи зі слабким полем гравців і цим дуже приваблює новачків, а також регулярів, які хочуть на них заробити. Сателіти в живі івенти – одні з небагатьох у індустрії ПокерМатч виступають організатором живих покерних серій, таких як UA Millions. При цьому в лобі ігрового клієнту можна знайти сателіти у ці живі події.

Це далеко не весь список плюсів гри у даній покерній кімнаті. Мінімальні депозити складають 50₴, а мінімальні кешаути – 250₴. Це робить Покер Матч дуже вигідним для гравців із обмеженим банкролом. Не кажучи вже про дешеві сателіти у великі турніри із вражаючими гарантіями.

На додачу серед плюсів варто виділити той факт, що на PokerMatch регулярно випадають джекпоти учасникам Віндфол-турнірів (спінів).

Недоліки гри на Покер Матч

Не дивлячись на дуже зручний інтерфейс, вигідні акції та слабке поле гравців, у цього покер-руму все ж є декілька недоліків. Деякі з них видно одразу, а от деякі – лише після тривалої гри:

Заборона допоміжного софту – гравцям не дозволено використовувати HUD та інший сторонній софт (Poker Tracker 4, Holdem Manager 3 і т.д.

– гравцям не дозволено використовувати HUD та інший сторонній софт (Poker Tracker 4, Holdem Manager 3 і т.д. Проблеми з доступом для деяких гравців – у гравців окремих країн можуть бути проблеми з доступом на сайт. Для уникнення подібних проблем варто переглянути “Список заборонених країн” на сайті покер-руму.

– у гравців окремих країн можуть бути проблеми з доступом на сайт. Для уникнення подібних проблем варто переглянути “Список заборонених країн” на сайті покер-руму. Незвичайне поле гравців – деякі користувачі скаржаться на наявність “ботів”, хоча ці “боти” найчастіше є просто дуже недосвідченими гравцями, які керуються лише власною інтуїцією, а не майстерністю. Саме через цей фактор їм зрідка вдається вигравати ключові роздачі.

– деякі користувачі скаржаться на наявність “ботів”, хоча ці “боти” найчастіше є просто дуже недосвідченими гравцями, які керуються лише власною інтуїцією, а не майстерністю. Саме через цей фактор їм зрідка вдається вигравати ключові роздачі. Відносно невеликий трафік – не дивлячись на вигідні умови, акції та зручність гри, покерна кімната може показати наявність великої кількості гравців лише ввечері. Вдень цей показник рідко перевищує 3 000.

Також у деяких користувачів трапляються розриви зв’язку та вильоти з гри. Це можна виправити, перевстановивши ігровий клієнт, або звернувшись до служби підтримки.

Відмінності PokerMatch від інших покер-румів

Основною відмінністю покер-руму ПокерМатч від конкурентів є першопочаткова орієнтованість на новачків та рекреаційних гравців. Якщо інші покерні кімнати лише відносно нещодавно почали робити кроки назустріч таким гравцям, то PokerMatch робили це від початку свого існування.

Трафік покер-руму, звісно, не можна назвати великим, проте ввечері можна знайти гру за будь-якими столами. При цьому Poker Match практично без зупинки запускають нові акції та турнірні серії. Також серед головних відмінностей варто відзначити той факт, що Бед-Біт та Віндфол Джекпоти випадають у цьому румі значно частіше, ніж на інших платформах.

Джерело: https://cardmates.ua/