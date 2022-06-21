Уходовая косметика для лица: основные критерии выбора

Для ухода за лицом необходимо грамотно подбирать косметические продукты, учитывая ряд факторов. Это исключит риск аллергических реакций и сделает кожу ухоженной. На выбор покупателям предлагается разнообразная уходовая косметика для лица, которую можно заказать в интернет-магазине «Glama».

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Как выбрать уходовую косметику для лица?

Для ежедневного ухода за лицом потребуется целый арсенал косметических средств, предназначенных для очищения, тонизирования, увлажнения, питания и защиты кожи. При выборе линейки продуктов следует обратить внимание не только на известность бренда, но и ряд других факторов. К ним относят:

безопасность состава;

возраст;

тип кожи;

сезонность;

стоимость.

Производители уходовой косметики указывают на упаковке возраст, для которого она показана. Поэтому не стоит пренебрегать этими рекомендациями, так как от этого напрямую зависит эффективность ее действия.

Обязательно учитывать и тип кожи: жирная, комбинированная, сухая, чувствительная, нормальная, проблемная. Для каждого необходимо выбирать подходящие средства с соответствующим составом.

Для сухой кожи оптимально подойдет косметика с увлажняющим действием. Для жирной с антибактериальным составом и легкой текстурой. Для очищения лица предлагается большой выбор продуктов – гели, пенки, муссы, мицеллярная вода, гидрофильное масло и бальзамы.

Также следует учитывать сезонность, так как в разное время года за кожей лица нужно ухаживать по-разному. Полноценный уход включает три основных этапа: очищение, тонизирование, увлажнение. Можно добавить его применением инновационной сыворотки, эликсира, эссенции и др.

Конечная стоимость косметики для ухода зависит, в основном, от двух факторов, это популярность бренда и качество состава. Например, различают продукцию для масс-маркета, профессиональную и люксовую.

Преимущества применения солнцезащитного крема для лица

Для жаркого времени года потребуется spf крем для лица, он предназначен для надежной защиты от солнечных лучей и ультрафиолета. В состав входят специальные химические и физические фильтры, что и отличает обычный крем от солнцезащитного.

Правильно подобранное средство обеспечит качественную защиту от солнца и сделает загар безопасным. При покупке стоит обратить внимание на тип кожи, степень защиты, фототип, состав и формат.

Фототип определяет склонность кожи к ожогам и чувствительности к ультрафиолету. По формату это могут быть крема, спреи, стики, флюиды и др. Каждый самостоятельно определяет, какой вариант ему больше подходит.