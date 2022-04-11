Триммер Braun – простой компактный прибор для мужского стайлинга

Для поддержания стильного и ухоженного образа мужчине не надо постоянно наведываться в салоны и барбершопы.

Гораздо удобнее и приятнее следить за собой с помощью специального прибора — компактного и простого в применении триммера. Существует несколько видов данных устройств, обеспечивающих уход за растительностью на лице, создание стильной стрижки, а также удаление нежелательных волосков на различных участках тела. Приобрести мужской триммер марки Braun любой серии и модели с гарантией качества можно прямо сейчас, посетив интернет-магазин Браун-Шоп. Чтобы выбрать подходящий вариант, следует ознакомиться с основными функциями и возможностями.

Триммеры для ухода за бородой

Элементом стильного и мужественного образа во все времена считалась борода. Она может иметь абсолютно разную форму и длину, но единственное правило необходимо соблюдать обязательно – борода, усы и бакенбарды должны быть аккуратными и ухоженными. С поставленной задачей легко справляется триммер Braun BT7220, BT5065, BT7240, BT3222, MGK7221 10-в-1 и другие модели.

Эти приборы оптимальны для выполнения стайлинга. С их помощью можно легко сделать красивую окантовку, сбрить щетину, а также отрегулировать желаемую длину растительности.

К важным преимуществам данных приборов относятся:

круговая шкала точных настроек длины выстригания в диапазоне 0,5-20 миллиметров;

мотор Autosensing, автоматически настраивающий скорость работы в зависимости от густоты растительности;

съемные гребни 1-10 и 11-20 миллиметров, предназначающиеся для создания четких и аккуратных контуров;

бритвенная насадка для идеальной гладкости кожи.

Триммер для гладкого и ухоженного тела

В некоторых случаях мужчинам требуется сделать тело абсолютно гладким, удалив всю избыточную растительность. Особенно это актуально для спортсменов-бодибилдеров, а также фотомоделей, демонстрирующих модное нижнее белье. Иногда и в повседневной жизни хочется получить эффект гладкости, что легче всего сделать при помощи многофункциональных триммеров MGK5280 9-в-1, MGK7220 10-в-1 и MGK7221 10-в-1. Этим устройствам присущ прочный водонепроницаемый корпус, благодаря чему их можно использовать во время водных процедур и легко очищать под проточной струей воды.

Приборы данного типа способны быстро и безболезненно подстригать волоски, имеющие длину от 0,6 до 8 миллиметров. Особая конструкция гребня со сверхмалыми зубцами обеспечивает бережное удаление волосков в наиболее чувствительных зонах. Во время процедуры можно не опасаться порезов и раздражений.

Преимуществами триммеров Браун является эргономичность, надежная и качественная сборка, а также множество функциональных насадок в комплектации.

Купить универсальный электрический триммер Braun можно через интернет-магазин Braun-Shop с доставкой по Киеву и другим городам Украины. Самые выгодные цены на весь модельный ряд действуют во время проведения акций.