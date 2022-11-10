Топ смартфонів з потужним акумулятором: не проґавте Чорну п’ятницю в Алло

Регулярні обстріли міст та районів вже неодноразово призводили до тривалого зникнення електроенергії. Щоб залишатися на зв’язку з рідними та знайомими, а також вчасно отримувати інформацію від влади, варто купити смартфон із потужним акумулятором.

Він стане надійним помічником у щоденних справах:

повідомить про загрозу обстрілу;

допоможе знайти потрібну інформацію в інтернеті;

дасть можливість поспілкуватися з рідними по відеозв’язку.

Економічна криза, спровокована військовою агресією росії, не дозволяє багатьом українцям купити смартфон їх мрії. Обрати та придбати бюджетний та якісний телефон дозволить Чорна п’ятниця на Allo.ua, яка стартує вже 18 листопада! Тому вже сьогодні варто вибрати товари, яких вам не вистачає для більш комфортного життя.

Що ще пропонує магазин Алло на Чорну п’ятницю?

На розпродаж потрапить 1 млн різноманітних товарів зі знижками до 60%. В асортименті можна знайти все: від електричної зубної щітки до дитячих настільних ігор.

Ви можете забрати покупку в найближчому офлайн-магазині. Можна замовити товари на сайті з доставкою Новою Поштою чи Meest. Доставка товарів на окуповані території та в зону активних бойових дій не проводиться.

Дати проведення розпродажу – 18-28 листопада, тож є можливість запланувати вигідний шопінг заздалегідь.

А тепер нумо обирати найкращі моделі смартфонів з потужним акумулятором та оптимальними характеристиками.

POCO M4 Pro

Стильний, тонкий, зручний у користуванні смартфон.

Має ємний акумулятор на 5000 мА·г, який витримує майже дві доби досить активного використання. Зарядка на 33 Вт заряджає телефон з 0 до 100% всього за 40 хвилин. Коли часто вимикається світло в домі – така зарядка стає дуже актуальною!

Досить швидкий девайс з якісним процесором MediaTek Helio G96 та хорошою системою охолодження.

AMOLED-екран з насиченим спектром кольорів має кілька рівнів підсвітки. Регулюйте яскравість під ситуацію задля додаткової економії заряду. Є вбудований фільтр синього світла: актуально для тих, хто багато часу проводить у телефоні за читанням новин.

Samsung Galaxy A52

Модель, яка впорається з навчальними додатками, месенджерами та іграми з нескладною графікою.

Акумулятор на 4500 мА·г тримає заряд протягом двох діб. Зарядка на 25 Вт швидко підживить телефон.

6 Гб оперативної пам’яті, 128 Гб місця на внутрішньому носії та можливість встановлення флешкартки дозволяють зберігати багато контенту. Щоб було, що подивитися під час вимкнення світла чи очікування в сховищі.

Модуль зв’язку 5G дозволить швидше передавати дані, обмінюватися відеодзвінками з рідними без перешкод.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Телефон, що створить яскраві кадри на пам’ять та допоможе виконати безліч задач одночасно.

AMOLED-дисплей з великою діагоналлю 6,67 дюйма дозволить читати новини з комфортом.

Потужний акумулятор на 5000 мА·г доповнений зарядкою на 67 Вт. 25 хвилин – і телефон заряджений більш, ніж на половину. До 100% заряджається за рекордні 43 хвилини.

8 Гб оперативної пам’яті в тандемі з процесором MediaTek роблять гаджет неймовірно швидким в обробці даних.

Забезпечте себе стабільним зв’язком з близькими, використовуючи вигідні знижки до Чорної п’ятниці від Алло.