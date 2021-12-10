Топ бонус для новых игроков в Favbet.by

Букмекерская компания FavBet — одна из самых известных в Беларуси. И для новых игроков FavBet предлагает отличный бонус: беспроигрышную ставку до 150 рублей.

Бонус прост в использовании, абсолютно прозрачен, отсутствуют скрытые или хитрые системы отыгрыша. Расскажем, как им воспользоваться.

Что за FavBet?

FavBet получила лицензию на осуществление букмекерской деятельности еще в 2013 году, а сейчас компания выступает официальным партнёром футбольных клубов «Рух» и «Ислочь». Подробное описание компании вы найдете на сайте Legalbet по ссылке.

FavBet предлагает огромный выбор матчей, в том числе на события внутри Беларуси. Такую линию вы не всегда найдете у крупных международных букмекеров, для которых Беларусь — сравнительно небольшой рынок. Кроме того, на FavBet есть обширная база статистики по основным видам спорта, а большинство центральных матчей, на которые БК принимает ставки, сопровождаются прямыми трансляциями.

Что за бонус?

FavBet предлагает новым игрокам приветственный бонус в формате «ставка без риска». Это разумные условия без хитрых схем. Букмекер возвращает до 150 рублей, если ставка нового клиента проиграет. И это не фрибет, который будет нужно поставить, а честный возврат денег на счет.

Для того чтобы получить «ставку без риска», выполните три простых действия:

1) зарегистрируйтесь на сайте favbet.by и внесите депозит;

2) активируйте «Ставку без риска» в купоне;

3) сделайте ставку с коэффициентом не менее 1.50.

Бонус активируется в течение 24 часов с момента регистрации. Воспользоваться беспроигрышной ставкой можно один раз в течение 10 дней с момента зачисления бонуса.

Максимально возможная сумма «Ставки без риска» составляет 150 рублей.

Как использовать страховку ставки

Раз ставку возвращают в случае неудачи, есть смысл присмотреться к пари с высоким коэффициентом. Сыграйте против фаворита, либо возьмите большую фору. Или найдите скрытое предложение в дополнительной росписи. Вариантов масса. А если не зайдет, компания вернёт проигранную ставку в течение 24 часов (по факту всё проходит намного быстрее).