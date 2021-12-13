Топ-5 закладів Чернігова, де готують смачну піцу

Щоб замовити піцу в Чернівцях з доставкою, краще вибрати заклад з ТОП-5. Популярні і перевірені точки обіцяють швидко привезти блюдо. Рейтинг топової п’ятірки допоможе визначити, де готують найсмачнішу піцу.
Топ-5 закладів з доставкою піци
У Чернівцях досить висока конкуренція серед закладів, які займаються випічкою і доставкою. Виділяється кілька точок з хорошою репутацією і прийнятним співвідношенням між ціною і якістю.
Monopizza
«Монопіца» – всеукраїнська мережа ресторанів, що працює в сегменті здорового харчування і робить акцент на швидкій доставці.
Опис основних властивостей:
- автоматизоване виробництво;
- більше 18 видів піци;
- спеціалізація на стравах італійської кухні;
- крім піци, є салати, напої, фокача, авторські десерти;
- доставка – 30 хвилин.
Особливість ресторану – приготування без дріжджів. Щоб тісто піднялося, було пористим і хрустким, тут використовують натуральну закваску.
Non Solo Pizza
В Solo Pizza – страви італійської, європейської та української кухні. Піцу готують на очах у відвідувачів. Можна сказати, що заклад Non Solo Pizza більше орієнтований на внутрішнє обслуговування, ніж доставку. Якщо ви живете далеко від центру, то доведеться почекати блюдо 1,5-2 годин.
Челентано
Популярний галасливий ресторан працює на доставку.
Опис основних властивостей:
- різноманітне меню зі стравами різних кухонь світу;
- швидке виконання замовлення;
- відмінний інтер’єр.
Заготовки для піци пицайоло роблять заздалегідь, час випічки становить 5-10 хвилин.
Монополь
Це сімейний ресторан, де випікають неаполітанську піцу на дровах. Печі встановлені за італійською технологією. Творці бренду віддають перевагу внутрішньому обслуговуванню. Тут можна відзначити день народження або ювілей, а також замовити оформлення святкового столу на виїзді.
Pronto Pizza
Сімейна піцерія з швидкою доставкою. Якщо ви живете в жовтій зоні, то блюдо доставлять за 30 хвилин. Якщо ж в червоній, то час доставки збільшиться до години.
Особливості виробництва:
- тісто замішують на дріжджах високої якості;
- для наповнення використовують фермерські продукти вітчизняного походження.
Один з недоліків – заготовки роблять заздалегідь. А також невелике меню, яке в найближчому майбутньому заклад обіцяє розширити.
Чому обирають «Монопіцу»
Новий сучасний бренд Monopizza робить акцент на високотехнологічній кухні.
Як організовано виробництво:
- автоматична обробка тіста;
- однакова нарізка заготовок;
- випікання за конвеєрним типом;
- відмова від дріжджів на користь натуральної закваски;
- використання борошна з твердих сортів пшениці.
Піцу розміщують в піч на 6-7 хвилин. За цей час корж пропікається до появи сирної скоринки і хрусткого краю.
Кур’єру передають гаряче блюдо в термосумці. Піца додатково упакована в традиційну коробку з товстого картону. Ці прийоми допомагають довше зберігати блюдо гарячим.