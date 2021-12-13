Топ-5 закладів Чернігова, де готують смачну піцу

Щоб замовити піцу в Чернівцях з доставкою, краще вибрати заклад з ТОП-5. Популярні і перевірені точки обіцяють швидко привезти блюдо. Рейтинг топової п’ятірки допоможе визначити, де готують найсмачнішу піцу.

Топ-5 закладів з доставкою піци

У Чернівцях досить висока конкуренція серед закладів, які займаються випічкою і доставкою. Виділяється кілька точок з хорошою репутацією і прийнятним співвідношенням між ціною і якістю.

Monopizza

«Монопіца» – всеукраїнська мережа ресторанів, що працює в сегменті здорового харчування і робить акцент на швидкій доставці.

Опис основних властивостей:

автоматизоване виробництво;

більше 18 видів піци;

спеціалізація на стравах італійської кухні;

крім піци, є салати, напої, фокача, авторські десерти;

доставка – 30 хвилин.

Особливість ресторану – приготування без дріжджів. Щоб тісто піднялося, було пористим і хрустким, тут використовують натуральну закваску.

Non Solo Pizza

В Solo Pizza – страви італійської, європейської та української кухні. Піцу готують на очах у відвідувачів. Можна сказати, що заклад Non Solo Pizza більше орієнтований на внутрішнє обслуговування, ніж доставку. Якщо ви живете далеко від центру, то доведеться почекати блюдо 1,5-2 годин.

Челентано

Популярний галасливий ресторан працює на доставку.

Опис основних властивостей:

різноманітне меню зі стравами різних кухонь світу;

швидке виконання замовлення;

відмінний інтер’єр.

Заготовки для піци пицайоло роблять заздалегідь, час випічки становить 5-10 хвилин.

Монополь

Це сімейний ресторан, де випікають неаполітанську піцу на дровах. Печі встановлені за італійською технологією. Творці бренду віддають перевагу внутрішньому обслуговуванню. Тут можна відзначити день народження або ювілей, а також замовити оформлення святкового столу на виїзді.

Pronto Pizza

Сімейна піцерія з швидкою доставкою. Якщо ви живете в жовтій зоні, то блюдо доставлять за 30 хвилин. Якщо ж в червоній, то час доставки збільшиться до години.

Особливості виробництва:

тісто замішують на дріжджах високої якості;

для наповнення використовують фермерські продукти вітчизняного походження.

Один з недоліків – заготовки роблять заздалегідь. А також невелике меню, яке в найближчому майбутньому заклад обіцяє розширити.

Чому обирають «Монопіцу»

Новий сучасний бренд Monopizza робить акцент на високотехнологічній кухні.

Як організовано виробництво:

автоматична обробка тіста;

однакова нарізка заготовок;

випікання за конвеєрним типом;

відмова від дріжджів на користь натуральної закваски;

використання борошна з твердих сортів пшениці.

Піцу розміщують в піч на 6-7 хвилин. За цей час корж пропікається до появи сирної скоринки і хрусткого краю.

Кур’єру передають гаряче блюдо в термосумці. Піца додатково упакована в традиційну коробку з товстого картону. Ці прийоми допомагають довше зберігати блюдо гарячим.